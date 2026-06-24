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24.06.2026 09:21:44

EQS-News: Nynomic AG: Vorstandsverträge vorzeitig verlängert – Signal für Stabilität und strategische Kontinuität in der Unternehmensführung

EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung
Nynomic AG: Vorstandsverträge vorzeitig verlängert – Signal für Stabilität und strategische Kontinuität in der Unternehmensführung

24.06.2026 / 09:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nynomic AG: Vorstandsverträge vorzeitig verlängert – Signal für Stabilität und strategische Kontinuität in der Unternehmensführung

Wedel (Holst.), 24.06.2026


Der Aufsichtsrat der Nynomic AG hat die Verträge der Vorstandsmitglieder Maik Müller und Fabian Peters vorzeitig verlängert. Der Vorstandsanstellungsvertrag von Herrn Müller wurde um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 verlängert, der von Herrn Peters um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2030.

Mit dieser Entscheidung bekräftigt der Aufsichtsrat sein Vertrauen in die Führungsstärke und strategische Kompetenz des Vorstandsduos und setzt damit ein starkes Signal für Kontinuität, Stabilität sowie für eine langfristige und bewährte Ausrichtung in der Unternehmensführung.

Maik Müller und Fabian Peters gehören dem Vorstand seit 2015 an und haben die erfolgreiche Entwicklung der Nynomic Gruppe wesentlich geprägt. Nach vielen Jahren starken Wachstums waren die Rezessionsjahre 2024 und 2025 auch für die Nynomic Gruppe eine große Herausforderung. Nach Ansicht des Aufsichtsrats hat der Vorstand mit dem NyFIT2025 Programm schnell und erfolgreich reagiert, das Unternehmen im laufenden Jahr 2026 bereits wieder auf Wachstumskurs gebracht und somit seine Handlungsstärke auch in herausfordernden Situationen bewiesen.

Die vorzeitige Verlängerung der Vorstandsverträge unterstreicht den Kurs der Nynomic Gruppe, weiterhin mit großer Innovationskraft ein nachhaltiges, profitables Wachstum und somit langfristigen Erfolg zu erzielen.

 

Über Nynomic:

Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt.
 

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG
Am Marienhof 2
22880 Wedel
www.nynomic.com
 

Rückfragen an:

Jochen Fischer

FISCHER RELATIONS
Neuer Wall 50
D - 20354 Hamburg
phone: + 49 40 822 186 380
info@fischer-relations.de


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nynomic AG
Am Marienhof 2
22880 Wedel
Deutschland
Telefon: +49 (0)4103 9308-0
Fax: +49 (0)4103 9308-99
E-Mail: info@nynomic.com
Internet: www.nynomic.com
ISIN: DE000A0MSN11
WKN: A0MSN1
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
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