Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
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07.08.2026 07:30:04
EQS-News: ÖSTERREICHISCHE POST H1 2026: Umsatzplus in H1 trotz schwierigem Marktumfeld; Wachstum im E-Commerce und rückläufiges Briefgeschäft
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EQS-News: Österreichische Post AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
ÖSTERREICHISCHE POST H1 2026:
Umsatzplus in H1 trotz schwierigem Marktumfeld; Wachstum im
Marktumfeld geopolitisch und wirtschaftlich schwierig
Konzernumsatz H1 +3,8 % auf 1.544,0 Mio EUR
Ergebnis erwartungsgemäß im H1 unter Vorjahr; positive Impulse in H2 erwartet
Strategieumsetzung mit starkem Momentum
Ausblick 2026 unverändert
SCHWIERIGES MARKTUMFELD PRÄGT DIE POSTBRANCHE
Das Jahr 2026 ist von einem schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld geprägt. Dies hat Auswirkungen in Form von Kostendruck und Digitalisierungsbemühungen von Geschäftskund*innen sowie Behörden und öffentlichen Einrichtungen, aber auch auf das Kaufverhalten von Konsument*innen. Damit setzt sich der tiefgreifende Wandel rückläufiger Briefmengen fort, während gleichzeitig das Paketvolumen weiter zunimmt. Die Österreichische Post begegnet diesen Trends in Österreich durch ein breites Serviceangebot von Post- und Logistikdienstleistungen bis hin zu Finanzdienstleistungen und einem neuen Internet- und Mobilfunkangebot. Im nationalen und internationalen E-Commerce-Geschäft zeigt insbesondere der Fokus auf E-Fulfillment wachsende Bedeutung. Darüber hinaus bleibt das Marktumfeld im Paketgeschäft herausfordernd und wettbewerbsintensiv.
UMSATZ- UND ERGEBNISENTWICKLUNG WIE PROGNOSTIZIERT
Die Österreichische Post erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 1.544,0 Mio EUR, ein Plus von 3,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wachstumstreiber war erneut die Division E-Commerce & Logistics, die von der anhaltenden Dynamik im Online-Handel sowie einer starken Marktposition in Österreich profitierte. Die Umsätze der Division erhöhten sich um 11,5 % auf 910,9 Mio EUR. In Österreich legten die Paketmengen um 9 % zu und entwickelten sich damit deutlich stärker als der Markt. Zusätzliche Impulse kamen aus dem E-Commerce-Fulfillment-Geschäft mit der Erstkonsolidierung des E-Commerce-Providers euShipments.com, der seit März 2026 Teil des Konzerns ist.
„Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds konnten wir unseren Umsatz steigern. Gleichzeitig treiben wir die strategische Transformation unseres Konzerns konsequent voran – mit Investitionen in neue Geschäftsfelder, internationaler Expansion und den Ausbau unserer Infrastruktur“, sagt Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post.
Das Ergebnis entwickelte sich im ersten Halbjahr wie prognostiziert unter dem Vorjahresniveau. Das EBITDA lag bei 187,7 Mio EUR (–5,9 %), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei 73,3 Mio EUR (–22,0 %). Effekte im Ergebnis zeigten insbesondere der beschleunigte Rückgang im Briefgeschäft, die Transformation im Telekom-Bereich sowie die hohe Wettbewerbsintensität in den internationalen Märkten. Zusätzlich beeinflussten regulatorische Maßnahmen im türkischen E-Commerce-Markt die Mengenentwicklung von asiatischen Versender*innen.
STRATEGISCHE WEITERENTWICKLUNG: NEUE GESCHÄFTSFELDER UND EXPANSION STÄRKEN DIE ÖSTERREICHISCHE POST
Zu den strategischen Meilensteinen des ersten Halbjahres in Österreich zählen die erfolgreiche Einführung der Mobilfunkmarke YELLLOW und die weiterhin positive Entwicklung der bank99. Die bank99 erzielte im ersten Halbjahr ein EBIT von 4,2 Mio EUR und startete mit Juli 2026 ihr Wertpapierdepotgeschäft. Die Mobilfunkmarke YELLLOW verzeichnete seit ihrem Start im April einen sehr guten Kund*innenhochlauf. Im Heimmarkt Österreich investiert das Unternehmen konsequent in Servicequalität und Infrastruktur. Im ersten Halbjahr wurde die 3.000. Poststelle eröffnet. Bis Jahresende wird das Netz auf mehr als 3.100 Standorte anwachsen. Die Nutzung der Poststationen steigt weiterhin dynamisch und unterstreicht die hohe Akzeptanz moderner 24/7 Services. „Auch in einem sich verändernden Marktumfeld versteht sich die Österreichische Post als verlässliche Grundversorgerin für zentrale Dienstleistungen des Alltags“, sagt Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post. „Bei der bank99 ist es uns gelungen, innerhalb von fünf Jahren zu einer anerkannten und profitablen Finanzdienstleisterin aufzusteigen.“
Auch international setzte die Österreichische Post ihre Wachstumsstrategie konsequent fort: Ende Juli wurde die Übernahme des serbischen Paketdienstleisters D Express unterzeichnet. Mit dieser Akquisition stärkt die Österreichische Post ihre Marktposition in Südost- und Osteuropa und erweitert ihr internationales Paketnetzwerk gezielt. Im Bereich Logistics Solutions setzt die Österreichische Post mit der Beteiligung am E-Commerce-Provider euShipments.com, die mit 6. März 2026 vollkonsolidiert wurde, auf ein integriertes Leistungsangebot entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette – von Fulfillment und Lagerlogistik über grenzüberschreitende Transportlösungen bis hin zur Zustellung auf der letzten Meile. Dadurch können Versender*innen künftig noch umfassendere Logistik- und Fulfillment-Services aus einer Hand nutzen.
INVESTITIONEN UND NEUE WACHSTUMSTREIBER STÄRKEN DEN AUSBLICK
Die Österreichische Post hält trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen im Brief- und Paketmarkt an ihrem Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 fest. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin einen leichten Umsatzanstieg. Im Paketgeschäft wird ein Wachstum im oberen einstelligen Prozentbereich prognostiziert. Aufgrund zahlreicher nationaler und internationaler Zölle sowie Gebühren ist jedoch im zweiten Halbjahr mit einer Abschwächung der Entwicklung im grenzüberschreitenden E-Commerce zu rechnen. Im Brief- und Werbegeschäft wird unverändert mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Bereich gerechnet. Und im Finanzdienstleistungsgeschäft (Bank) wird ein leichter Umsatzanstieg, gestützt durch die Erweiterung des Produktangebots, erwartet. Die Basisannahme im EBIT bleibt aufrecht, ein operatives Ergebnis in der Bandbreite der letzten Jahre zu erzielen. Für das zweite Halbjahr wird von positiven Impulsen insbesondere aus Produkt- und Preisanpassungen sowie dem verstärkten Fokus auf E-Commerce-Fulfillment ausgegangen.
Die Investitionen (CAPEX) werden für 2026 weiterhin in einer Bandbreite von 140 bis 160 Mio EUR erwartet. Schwerpunkte sind die Modernisierung und Erweiterung von Logistikstandorten, der weitere Ausbau des Paketautomatennetzes in Südost- und Osteuropa sowie die Elektrifizierung der Zustellflotte.
Wien, am 7. August 2026
KENNZAHLEN
1 Angepasst an die neue Segmentstruktur ab 1. Jänner 2026
07.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Österreichische Post AG
|Rochusplatz 1
|1030 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 577 67 - 30400
|E-Mail:
|investor@post.at
|Internet:
|www.post.at
|ISIN:
|AT0000APOST4
|WKN:
|A0JML5
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900MVUWACNUTK8467
|EQS News ID:
|2378644
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2378644 07.08.2026 CET/CEST
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