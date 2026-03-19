EQS-News: OHB SE: Konzernabschluss 2025

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

OHB SE: Konzernabschluss 2025



19.03.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



OHB SE: Konzernabschluss 2025 Gesellschaft zeigt profitables Wachstum

Auftragseingang auf Allzeithoch von EUR 2.078 Mio.

Gesamtleistung steigt um 21 % und erreicht EUR 1.248 Mio.

Bereinigtes EBITDA erreicht EUR 126 Mio. nach EUR 111 Mio. im Vorjahr (+13 %)

Dividendenvorschlag beträgt EUR 0,60 Der OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) setzt sein profitables Wachstum im Geschäftsjahr 2025 fort. Im Berichtsjahr wurde eine Gesamtleistung von EUR 1.247,6 Mio. (Vorjahr: EUR 1.030,2 Mio.) erreicht. Das bereinigte EBITDA erreichte im Geschäftsjahr 2025 EUR 125,6 Mio. gegenüber EUR 111,1 Mio. im Vorjahr. Das bereinigte EBIT betrug EUR 84,0 Mio. (Vorjahr: EUR 72,0 Mio.).



Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 wie im Vorjahr eine



Im Segment SPACE SYSTEMS konnte OHB durch die erstmalige Auswahl als Hauptauftragnehmer für die „L-class“-Mission LISA, die größten und komplexesten Wissenschaftsmissionen der Europäischen Weltraumorganisation ESA, im abgelaufenen Geschäftsjahr einen nächsten wesentlichen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte erreichen. Darüber hinaus erweiterte der Konzern mit der Gründung der OHB SPACE UK LTD im Vereinigten Königreich seine Präsenz in einem wachsenden Raumfahrtmarkt. Im Segment ACCESS TO SPACE ermöglicht der Vertragsabschluss für die Serienfertigung der Flugmodelle 16 bis 42 der Trägerrakete Ariane 6 der MT Aerospace AG das kontinuierliche Wachstum der Launcher-Aktivitäten. Gleichzeitig konnte die Kundenbasis in diesem Segment durch weitere Aufträge als Zulieferer für Trägerraketenkomponenten im kommerziellen US-amerikanischen Markt und im Bereich Verteidigung weiter diversifiziert werden. Der Auftragseingang im Segment DIGITAL erreichte mit mehr als EUR 250 Mio. erneut einen Höchstwert. Dazu trugen sowohl die steigende Nachfrage im Bereich Satellitenbetrieb aufgrund der zunehmenden Nutzung des Weltraums für Verteidigungsanwendungen als auch die Erweiterung des Downstream-Services-Angebots bei.



Der Auftragsbestand befindet sich mit EUR 3.194 Mio. (Vorjahr: EUR 2.382 Mio.) zum Bilanzstichtag auf dem höchsten Wert der Unternehmensgeschichte. Den Großteil des Auftragsbestands repräsentiert das Segment SPACE SYSTEMS mit einem Wert von EUR 2.508 Mio., der Auftragsbestand im Segment ACCESS TO SPACE beträgt EUR 362 Mio. und das Segment DIGITAL verfügt über einen Auftragsbestand in Höhe von EUR 324 Mio. Diese Werte gewährleisten für die Zukunft eine gute und langfristige Planungssicherheit.



Parallel zur positiven Geschäftsentwicklung des OHB-Konzerns wurden mehrere zukunftsweisende Budgetentscheidungen für die europäische Raumfahrtbranche seitens der Kunden getroffen. Diese bilden den strategischen Rahmen für das langfristige Wachstum des Konzerns: Unter anderem wurde auf der ESA-Ministerratskonferenz im November 2025 mit EUR 22,3 Mrd. für die Jahre 2026 bis 2028 ein Budget auf Spitzenniveau gezeichnet. Darüber hinaus plant die Bundesrepublik Deutschland Investitionen in Höhe von EUR 35 Mrd. für militärische Weltrauminfrastruktur. Der nächste Haushaltsplan der Europäischen Union für die Jahre 2028 bis 2034 sieht Investitionen von EUR 131 Mrd. für die Themenfelder Resilienz, Verteidigung und Raumfahrt.



Für die Ausrichtung des Konzerns auf das mit diesen Entwicklungen einhergehende geplante Wachstum wurden im vergangenen Jahr erste Maßnahmen zur Vorbereitung auf die steigende Nachfrage nach Satelliten und die zunehmende Industrialisierung der Raumfahrtbranche getroffen: Dazu zählen die Verlegung des Standorts der OHB Sweden AB zur Erweiterung der Fertigungskapazitäten und die Übernahme des TechniSat-Werks in Schöneck (heute OHB Vogtland GmbH) als Produktionsstandort für die Serienfertigung von Elektronikkomponenten.



Der komplette Konzernjahresabschluss der OHB SE für das Geschäftsjahr 2025 wird heute auf der Bilanzpressekonferenz in Bremen und der anschließenden virtuellen Ergebnispräsentation im Detail erläutert.

Ergebniskennzahlen im Überblick in TEUR 2022 2023 2024 2025 +/- 2024/2025 Umsatzerlöse 944.520 1.047.796 1.001.490 1.215.505 +21 % Gesamtleistung 1.001.276 1.182.845 1.030.182 1.247.601 +21 % EBITDA 99.282 162.119 53.185 114.835 +116 % Bereinigtes EBITDA 99.282 87.061 111.109 125.555 +13 % EBIT 63.196 125.022 14.121 73.315 +419 % Bereinigtes EBIT 63.196 49.964 72.045 84.035 +17 % EBT 49.979 104.144 -820 67.467 +8.328 % Konzern-jahresüberschuss 32.226 85.881 903 50.081 +5.446 % Anteile der OHB SE Aktionäre am Jahresergebnis 32.242 71.287 -196 49.950 +25.585 % Ergebnis je Aktie*)

in EUR 1,97 4,11 -0,01 2,61 +26.200 % Dividende je Aktie**)

in EUR 0,60 0,60 0,60 0,60 0 % Finanzmittelbestand 106.110 141.126 118.019 220.609 +87 %

*) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen, das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist

**) 2025: Vorschlag an die Hauptversammlung



Kontakt:

Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de

Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de Der OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) setzt sein profitables Wachstum im Geschäftsjahr 2025 fort. Im Berichtsjahr wurde eine Gesamtleistung von EUR 1.247,6 Mio. (Vorjahr: EUR 1.030,2 Mio.) erreicht. Das bereinigte EBITDA erreichte im Geschäftsjahr 2025 EUR 125,6 Mio. gegenüber EUR 111,1 Mio. im Vorjahr. Das bereinigte EBIT betrug EUR 84,0 Mio. (Vorjahr: EUR 72,0 Mio.).Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 wie im Vorjahr eine Dividende von EUR 0,60 je Aktie vorschlagen.Im Segment SPACE SYSTEMS konnte OHB durch die erstmalige Auswahl als Hauptauftragnehmer für die „L-class“-Mission LISA, die größten und komplexesten Wissenschaftsmissionen der Europäischen Weltraumorganisation ESA, im abgelaufenen Geschäftsjahr einen nächsten wesentlichen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte erreichen. Darüber hinaus erweiterte der Konzern mit der Gründung der OHB SPACE UK LTD im Vereinigten Königreich seine Präsenz in einem wachsenden Raumfahrtmarkt. Im Segment ACCESS TO SPACE ermöglicht der Vertragsabschluss für die Serienfertigung der Flugmodelle 16 bis 42 der Trägerrakete Ariane 6 der MT Aerospace AG das kontinuierliche Wachstum der Launcher-Aktivitäten. Gleichzeitig konnte die Kundenbasis in diesem Segment durch weitere Aufträge als Zulieferer für Trägerraketenkomponenten im kommerziellen US-amerikanischen Markt und im Bereich Verteidigung weiter diversifiziert werden. Der Auftragseingang im Segment DIGITAL erreichte mit mehr als EUR 250 Mio. erneut einen Höchstwert. Dazu trugen sowohl die steigende Nachfrage im Bereich Satellitenbetrieb aufgrund der zunehmenden Nutzung des Weltraums für Verteidigungsanwendungen als auch die Erweiterung des Downstream-Services-Angebots bei.Der Auftragsbestand befindet sich mit EUR 3.194 Mio. (Vorjahr: EUR 2.382 Mio.) zum Bilanzstichtag auf dem höchsten Wert der Unternehmensgeschichte. Den Großteil des Auftragsbestands repräsentiert das Segment SPACE SYSTEMS mit einem Wert von EUR 2.508 Mio., der Auftragsbestand im Segment ACCESS TO SPACE beträgt EUR 362 Mio. und das Segment DIGITAL verfügt über einen Auftragsbestand in Höhe von EUR 324 Mio. Diese Werte gewährleisten für die Zukunft eine gute und langfristige Planungssicherheit.Parallel zur positiven Geschäftsentwicklung des OHB-Konzerns wurden mehrere zukunftsweisende Budgetentscheidungen für die europäische Raumfahrtbranche seitens der Kunden getroffen. Diese bilden den strategischen Rahmen für das langfristige Wachstum des Konzerns: Unter anderem wurde auf der ESA-Ministerratskonferenz im November 2025 mit EUR 22,3 Mrd. für die Jahre 2026 bis 2028 ein Budget auf Spitzenniveau gezeichnet. Darüber hinaus plant die Bundesrepublik Deutschland Investitionen in Höhe von EUR 35 Mrd. für militärische Weltrauminfrastruktur. Der nächste Haushaltsplan der Europäischen Union für die Jahre 2028 bis 2034 sieht Investitionen von EUR 131 Mrd. für die Themenfelder Resilienz, Verteidigung und Raumfahrt.Für die Ausrichtung des Konzerns auf das mit diesen Entwicklungen einhergehende geplante Wachstum wurden im vergangenen Jahr erste Maßnahmen zur Vorbereitung auf die steigende Nachfrage nach Satelliten und die zunehmende Industrialisierung der Raumfahrtbranche getroffen: Dazu zählen die Verlegung des Standorts der OHB Sweden AB zur Erweiterung der Fertigungskapazitäten und die Übernahme des TechniSat-Werks in Schöneck (heute OHB Vogtland GmbH) als Produktionsstandort für die Serienfertigung von Elektronikkomponenten.Der komplette Konzernjahresabschluss der OHB SE für das Geschäftsjahr 2025 wird heute auf der Bilanzpressekonferenz in Bremen und der anschließenden virtuellen Ergebnispräsentation im Detail erläutert.aus fortzuführenden Geschäftsbereichen, das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist2025: Vorschlag an die HauptversammlungMedienvertreter:Marianne RadelUnternehmenskommunikationTel: +49 421 2020 9159E-Mail: marianne.radel@ohb.deInvestoren und Analysten:Marcel DietzInvestor RelationsTel: +49 421 2020 6426E-Mail: ir@ohb.de

19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News