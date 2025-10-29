EQS-News: OHB SE schließt vollständige Übernahme der MT Aerospace AG ab

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges

OHB SE schließt vollständige Übernahme der MT Aerospace AG ab



29.10.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



OHB SE schließt vollständige Übernahme der MT Aerospace AG ab



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) hat weitere 30 % der Anteile an der MT Aerospace AG übernommen. Dadurch wurde sie zur alleinigen Anteilseignerin der Gesellschaft. MT Aerospace ist ein führendes internationales Luft- und Raumfahrtunternehmen und seit dem Jahr 2005 Teil des OHB-Konzerns.



„Die vollständige Übernahme der Anteile an der MT Aerospace AG unterstreicht sowohl unser Vertrauen in den eingeschlagenen Wachstumspfad der Gesellschaft als auch in den sich sehr positiv entwickelnden Markt für Trägerraketen weltweit. Mit ihren Produkten und Dienstleistungen ist die Gesellschaft seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner nicht nur für die europäische Luft- und Raumfahrtindustrie, sondern auch für die Verteidigungsindustrie. Wir sind überzeugt, dass die Stellung als alleiniger Anteilseigner uns die stärkere Positionierung im wachsenden Verteidigungs-Markt erleichtern wird“, erklärt Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE.



Die mehr als 500 Beschäftigten der MT Aerospace AG entwickeln, fertigen und testen Komponenten für institutionelle und kommerzielle Trägerraketenprogramme, für Flugzeuge, Satelliten und für Anwendungen in der Verteidigungsindustrie. Die Gesellschaft ist Deutschlands größter Zulieferer für das europäische Ariane-6-Programm. Mit einer Beteiligung von über 10 Prozent der Arbeitspakete der Trägerrakete Ariane 6 leistet das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag für die Sicherung des europäischen Zugangs zum All.



Kontakt:

Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de

Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de

29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News