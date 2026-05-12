EQS-News: OHB Space UK: Wachstum, europäische Kooperation und erster Großauftrag

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OHB Space UK: Wachstum, europäische Kooperation und erster Großauftrag



12.05.2026 / 17:02 CET/CEST

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OHB Space UK: Wachstum, europäische Kooperation und erster Großauftrag

Bis zu 100 neue Jobs in Bristol geplant – World-Class Reinraum entsteht



Bristol / Bremen, 12. Mai 2026. Der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB feiert das einjährige Bestehen seiner britischen Tochtergesellschaft OHB Space UK. Seit der Expansion in das Vereinigte Königreich im Frühjahr 2025 hat sich der Standort in Bristol dynamisch entwickelt und ist zu einem festen Bestandteil der internationalen Wachstumsstrategie des Konzerns geworden.



„Die Raumfahrt boomt – und wir wachsen mit ihr“, sagte Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE, während der Feierlichkeiten in Bristol. „Mit OHB Space UK setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort und stärken Europas Raumfahrtkräfte nachhaltig. Ich bin sehr stolz auf das engagierte Team in England und dankbar für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Großbritannien, Deutschland und Europa.“



Ausgehend von einem rund 14-köpfigen Team plant OHB Space UK, in den kommenden fünf Jahren auf über 100 hochqualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure anzuwachsen. Parallel dazu entsteht am neuen Standort Aztec West in Bristol derzeit einer der größten und modernsten Reinräume Englands. Dort sollen künftig institutionelle und kommerzielle Satelliten integriert und getestet werden. Darüber hinaus plant OHB am Standort in Bristol die Entwicklung modernster Raumfahrttechnologien sowie den Aufbau von Systemfähigkeiten.



Ein bedeutender Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte ist die Einbindung von OHB Space UK in die ESA-Wissenschaftsmission EnVision. Innerhalb dieser Mission zur Erforschung der Venus verantwortet OHB Space UK die vollständige Integration sowie die umfangreiche Testkampagne des EnVision-Satelliten zur Qualifikation für den Einsatz im Weltraum. Das multimillionenschwere ESA-Projekt wird in Partnerschaft mit Thales Alenia Space Italia realisiert. Während der Jubiläumsveranstaltung unterzeichneten die beteiligten Parteien einen „Preliminary Authorisation to Proceed“ (PATP), der den offiziellen Start des Projektes bei OHB Space UK markiert. Das Vertragsvolumen wird sich auf rund 24 Millionen Euro belaufen.



„OHB hat sich als geschätzter und verlässlicher Partner für das ESA-Wissenschaftsprogramm etabliert. Ich freue mich sehr, dass sich OHB-UK nun ebenfalls erfolgreich positioniert und damit die industriellen Fähigkeiten des Vereinigten Königreichs weiter stärkt. Mit der starken und komplementären Unterstützung von TAS bin ich überzeugt, dass OHB-UK die Integration und die Tests der EnVision-Raumsonde erfolgreich umsetzen und hervorragende Ergebnisse erzielen wird“, sagte Prof. Carole Mundell, Direktorin für Wissenschaft bei der ESA.



EnVision ist eine von der ESA geleitete Mission, die eine umfassende Erforschung der Venus durchführen wird. Dabei werden Radar, Spektrometer und Radioscience-Messungen kombiniert, um Atmosphäre, Oberfläche und Inneres des Planeten gleichzeitig zu untersuchen. Die ganzheitliche Analyse ihrer äußeren Erscheinung, ihrer geologischen Entwicklung und ihrer inneren Dynamik soll aufklären, wie sich die Venus zu einer lebensfeindlichen Treibhauswelt entwickeln konnte, ob sie jemals lebensfreundliche Bedingungen besaß und wie sich erdähnliche Planeten allgemein gebildet und entwickelt haben.



Die britische Raumfahrtministerin Liz Lloyd erklärte: „Die Unterzeichnung für eine zentrale Rolle in der EnVision-Mission der ESA zur Venus ist ein klares Signal dafür, dass sich OHB Space UK bereits als verlässlicher Partner für Raumfahrtmissionen auf Weltklasseniveau etabliert hat. Genau diese Art von hochwertiger Investition wird das weitere Wachstum des britischen Raumfahrtsektors vorantreiben.“



Das Event in Bristol fand im Beisein hochrangiger Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Raumfahrt statt. Alle Gäste zeigten sich über die positive Entwicklung beeindruckt und lobten das Investment des Raumfahrtunternehmens in der Region. Der Standort Bristol bietet mit seinem High-Tech-Cluster ideale Voraussetzungen für die Entwicklung innovativer und wettbewerbsfähiger Raumfahrtprodukte und -systeme. Die Bürgermeisterin der Region West of England, Helen Godwin, sagte: „Ich freue mich außerordentlich darüber, dass OHB Space UK expandiert und dass die Region West of England einen echten Beitrag zu einer so wichtigen Mission in der Raumfahrt leisten wird.“



Ein Jahr nach der Gründung zeigt sich: OHB Space UK ist gekommen, um zu bleiben – als wachsender High-Tech-Arbeitgeber, als verlässlicher Partner für europäische Raumfahrtprogramme und als Beitrag zu einer starken, souveränen und zukunftsfähigen europäischen Raumfahrtindustrie.



Kontakt:

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Unternehmenskommunikation

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E-Mail: marianne.radel@ohb.de

Investoren und Analysten:

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Investor Relations

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