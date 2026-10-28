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28.10.2026 11:49:23

EQS-News: OHB und Astroscale unterzeichnen Vereinbarung zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei Weltraumsicherheit und In-Orbit-Services

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Vereinbarung
OHB und Astroscale unterzeichnen Vereinbarung zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei Weltraumsicherheit und In-Orbit-Services

28.10.2026 / 11:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bremen, 28. Oktober 2026. Die OHB SE und Astroscale Holdings Inc. haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Weltraumsicherheit, Weltraumlageerfassung und In-Orbit-Services zu prüfen. Damit vertiefen die beiden Unternehmen die industrielle Zusammenarbeit zwischen Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Japan.

Die Vereinbarung wurde im Rahmen einer deutsch-japanischen Industrieveranstaltung am Rande der Asienreise von Bundeskanzler Friedrich Merz in der Deutschen Botschaft in Tokio bekannt gegeben. Sie schafft den Rahmen für die Identifizierung gemeinsamer Projekte und die Bündelung der jeweiligen Stärken beider Unternehmen, um der wachsenden Nachfrage nach resilienten, sicheren und zukunftsfähigen Raumfahrtsystemen gerecht zu werden.

Da satellitengestützte Dienste für Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung und sicherheitsrelevante Anwendungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, wird der Schutz der entsprechenden Weltrauminfrastruktur zu einer strategischen Schlüsselaufgabe. Im Rahmen des MoU werden OHB und Astroscale ausloten, wie sie ihre Kompetenzen in den Bereichen Satellitensystemtechnik, Missionsbetrieb, Weltraumlageerfassung und In-Orbit-Services zusammenführen können.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit zwischen OHB in Deutschland und Astroscale im Vereinigten Königreich. Darüber hinaus sollen aber auch Potenziale im Zusammenhang mit Astroscales Aktivitäten in Japan und weiteren internationalen Märkten untersucht werden. Die Kooperation unterstreicht das gemeinsame Bestreben beider Unternehmen, Technologien für mehr Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Leistungsfähigkeit im Weltraum weiterzuentwickeln.

„Weltrauminfrastruktur ist für unsere moderne Gesellschaft unverzichtbar geworden und muss entsprechend geschützt werden“, sagte Markus Moeller, CSO der OHB SE. „Durch die Kombination unserer Expertise mit den einzigartigen Fähigkeiten von Astroscale im Bereich In-Orbit-Services können wir innovative Ansätze für sichere, resiliente und zukunftsfeste Weltraumoperationen entwickeln. Wir sehen großes Potenzial darin, gemeinsam auf sich wandelnde Kundenanforderungen und zukünftige Herausforderungen im Orbit zu reagieren.“

Nobu Okada, Gründer und CEO von Astroscale, erklärte: „Die Zukunft der Weltraumsicherheit wird auf vertrauensvollen Partnerschaften zwischen befreundeten Nationen aufbauen. Nationale Fähigkeiten bleiben wichtig, doch viele der Herausforderungen, mit denen Raumfahrtnationen heute konfrontiert sind, sind zu komplex und zu eng miteinander verknüpft, als dass ein einzelnes Land sie allein bewältigen könnte.

Indem wir im Rahmen dieser Zusammenarbeit komplementäre Kompetenzen aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Japan zusammenbringen, stärken wir die industriellen Beziehungen und Fähigkeiten, die für die langfristige Sicherheit und Widerstandsfähigkeit des Weltraums erforderlich sind.“

Die Vereinbarung steht exemplarisch für den zunehmenden Trend zur internationalen Zusammenarbeit in der Raumfahrt. Angesichts immer komplexerer Missionen und neuer Herausforderungen sind enge Partnerschaften zwischen vertrauenswürdigen Industrieunternehmen wichtiger denn je. Durch die Bündelung ihrer komplementären Kompetenzen wollen OHB und Astroscale Technologien vorantreiben, die die Sicherheit, Resilienz und langfristige Nutzbarkeit des Weltraums stärken.
Kontakt:

Medienvertreter:
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Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de

Investoren und Analysten:
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Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de

28.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
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28359 Bremen
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