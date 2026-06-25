EQS-News: OHB und Rheinmetall bringen deutsches Raumfahrt-Ökosystem für SATCOMBw 4 zusammen

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OHB und Rheinmetall bringen deutsches Raumfahrt-Ökosystem für SATCOMBw 4 zusammen



25.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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Bremen, 25.06.2026. Die OHB SE und die Rheinmetall AG haben bei einem gemeinsamen „KMU- und Start-up-Day“ Unternehmen aus dem deutschen Raumfahrt-Ökosystem für das geplante Satellitenkommunikationssystem SATCOMBw 4 zusammengebracht. Fast 80 kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Start-ups hatten dabei Gelegenheit, ihre Kompetenzen und möglichen Beiträge für das Vorhaben vorzustellen. Ziel war darüber hinaus, möglichst früh den Aufbau eines leistungsfähigen industriellen Netzwerks für das Projekt voranzutreiben.



Die erfolgreiche Umsetzung von SATCOMBw 4 erfordert ein starkes Netzwerk aus etablierten Industrieunternehmen, Mittelstand und Start-ups. Aus diesem Grund setzen OHB und Rheinmetall auf einen frühzeitigen und strukturierten Austausch mit Innovationspartnern. Ziel dabei ist es, aktuelle Anforderungen zu lösen und gleichzeitig Technologien sowie Unternehmen für zukünftige Ausbaustufen zu identifizieren.



Marco Fuchs, CEO der OHB SE: „Leistungsfähige Raumfahrtprojekte entstehen im starken Verbund. Mit dem heutigen Austausch bringen wir gezielt die Innovationskraft von kleineren Unternehmen und Start-ups mit der Erfahrung etablierter Industriepartner zusammen. Für SATCOMBw 4 legen wir damit früh den Grundstein für ein belastbares, agiles und souveränes industrielles Netzwerk in Deutschland.“



Timo Haas, CEO der Rheinmetall-Division Digital Systems: „SATCOMBw 4 stellt hohe Anforderungen an Sicherheit, Integration, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Der Aufbau und der Betrieb einer resilienten Satellitenkommunikationsarchitektur erfordern deshalb nicht nur technologische Innovation, sondern vor allem Erfahrung in der Umsetzung komplexer sicherheitskritischer Großprojekte. OHB und Rheinmetall verfügen nicht nur über langjährige Erfahrung bei der Realisierung solcher anspruchsvollen Verteidigungs- und Raumfahrtprogramme, sondern auch bei der effizienten Einbindung von Mittelständlern und Start-ups.“



OHB und Rheinmetall haben für SATCOMBw 4 das Joint Venture „OHB Rheinmetall Space Networks“ gegründet und sich damit um die Auftragsvergabe durch das Bundesverteidigungsministerium beworben.



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