BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
23.03.2026 13:35:03
EQS-News: Ole Book wird neuer Sportdirektor von Borussia Dortmund
EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Personalie
Ole Book wird neuer Sportdirektor Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA („Borussia Dortmund“). Borussia Dortmund hat sich mit dem 40-Jährigen auf eine Zusammenarbeit ab Mittwoch, den 25. März 2026, verständigt. Book wird beim achtmaligen Deutschen Meister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschreiben.
23.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
