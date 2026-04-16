EQS-News: Ordentliche Hauptversammlung 2026 von Redcare Pharmacy: Sämtliche Tagesordnungspunkte angenommen; Anja Hendel, Max Müller und Peter Schmid von Linstow neu in den Aufsichtsrat gewählt.

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Ordentliche Hauptversammlung 2026 von Redcare Pharmacy: Sämtliche Tagesordnungspunkte angenommen; Anja Hendel, Max Müller und Peter Schmid von Linstow neu in den Aufsichtsrat gewählt.



16.04.2026 / 08:30 CET/CEST

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Ordentliche Hauptversammlung 2026 von Redcare Pharmacy: Sämtliche Tagesordnungspunkte angenommen; Anja Hendel, Max Müller und Peter Schmid von Linstow neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Sevenum, Niederlande, 16. April 2026. Auf der gestrigen Hauptversammlung von Redcare Pharmacy stimmten die Aktionäre mit absoluter Mehrheit allen Tagesordnungspunkten zu. Diese umfassten unter anderem die Wahl von Anja Hendel, Max Müller und Peter Schmid von Linstow zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats.

Michael Köhler, Vorsitzender des Aufsichtsrats, erklärte: „Wir freuen uns sehr, die neuen Mitglieder unseres Aufsichtsrats willkommen zu heißen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und wertvollen Perspektive stärken sie unsere Governance und tragen dazu bei, die langfristigen Unternehmensziele zu erreichen.”

Die Besetzung des Aufsichtsrats setzt sich nun wie folgt zusammen: Michael Köhler (Vorsitzender), Peter Schmid von Linstow (stellvertretender Vorsitzender), Stephan Weber, Anja Hendel und Max Müller.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat Hendrik Krampe mit Wirkung zum 15. April 2026 zum Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand bestellt.

Weitere Informationen zu den Beschlüssen sowie detaillierte Abstimmungsergebnisse stehen im Bereich Investor Relations auf der Unternehmenswebsite von Redcare Pharmacy zur Verfügung.

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Investor Relations Kontakt:

Thomas Schnorrenberg (Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Press Kontakt:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

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Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Pilsen, Settala (Mailand), Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 14,2 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.