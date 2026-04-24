grenke Aktie
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
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24.04.2026 16:35:53
EQS-News: Ordentliche Hauptversammlung der grenke AG stimmt allen Tagesordnungspunkten zu
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EQS-News: grenke AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Baden-Baden, den 24. April 2026: Die grenke AG, Spezialist für Small-Ticket-Leasing, veranstaltete heute ihre ordentliche Hauptversammlung in Präsenz in Baden-Baden. Die Aktionärinnen und Aktionäre beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,42 Euro je dividendenberechtigter Aktie (2025: 0,40 Euro). Sie stimmten auch allen weiteren Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu.
Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der grenke AG, hob in seiner Rede die Erfolge des Geschäftsjahres 2025 hervor: „grenke hat geliefert – operativ, strategisch und kulturell. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass unser Geschäftsmodell trägt – auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Unser Small-Ticket-Leasing ist strukturell stabil und strategisch stark positioniert. Und noch mehr: Wir leisten wirkungsvolle Beiträge dazu, dass wichtige Investitionen realisiert werden. Diese Stärke unseres operativen Geschäfts ist das Fundament für unser weiteres Wachstum und die nachhaltige Steigerung unseres Unternehmenswerts. Um diese Wertsteigerung fortan noch transparenter zu machen, richten wir uns vor allem an der Eigenkapitalrendite aus. Unser Ziel: zehn Prozent bis zum Jahr 2030.“
Dr. Martin Paal, Finanzvorstand der grenke AG, ergänzte: „Das Jahr 2025 hat einmal mehr gezeigt, dass unser Geschäftsmodell sowohl in guten als auch herausfordernden Zeiten funktioniert und wir stetiges, profitables Wachstum erzielen können. So konnten wir ein Leasingneugeschäft von 3,3 Mrd. Euro abschließen. Das ist, besonders wenn man die aktuelle Marktsituation betrachtet, ein solides Wachstum von knapp acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Entsprechend konnten wir unser Leasingvolumen steigern und damit die Substanz für unsere zukünftigen Erträge weiter ausbauen.“
Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat stand die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds auf der Agenda. Wiedergewählt wurde Moritz Grenke als Aufsichtsratsmitglied für eine fünfjährige Amtszeit bis zum Ende der Hauptversammlung 2030. In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Moritz Grenke erneut zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt. Nähere Informationen zur Vita aller Aufsichtsräte sowie der Zusammensetzung der Ausschüsse sind auf der Webseite unter https://www.grenke.com/de/unternehmen/grenke-gruppe/management-der-grenke-ag/aufsichtsrat/ einseh- und abrufbar.
Als Abschlussprüfer sowie Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das laufende Geschäftsjahr wurde erneut die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestellt.
Auch wurde die Aufhebung der bestehenden und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien verabschiedet.
Zum Zeitpunkt der Abstimmung lag die Präsenz bei 57,03 % (2025: 61,02 %). An der Veranstaltung im Kongresshaus Baden-Baden nahmen mehr als 200 Aktionärinnen und Aktionäre teil.
Investorenkontakt
24.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|grenke AG
|Neuer Markt 2
|76532 Baden-Baden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7221 50 07 8611
|Fax:
|+49 (0)7221 50 07-4218
|E-Mail:
|investor@grenke.de
|Internet:
|www.grenke.de
|ISIN:
|DE000A161N30
|WKN:
|A161N3
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2314886
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2314886 24.04.2026 CET/CEST
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