EQS-News: Ordentliche Hauptversammlung der grenke AG stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

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Ordentliche Hauptversammlung der grenke AG stimmt allen Tagesordnungspunkten zu



24.04.2026 / 16:35 CET/CEST

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Baden-Baden, den 24. April 2026: Die grenke AG, Spezialist für Small-Ticket-Leasing, veranstaltete heute ihre ordentliche Hauptversammlung in Präsenz in Baden-Baden. Die Aktionärinnen und Aktionäre beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,42 Euro je dividendenberechtigter Aktie (2025: 0,40 Euro). Sie stimmten auch allen weiteren Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu.

Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der grenke AG, hob in seiner Rede die Erfolge des Geschäftsjahres 2025 hervor: „grenke hat geliefert – operativ, strategisch und kulturell. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass unser Geschäftsmodell trägt – auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Unser Small-Ticket-Leasing ist strukturell stabil und strategisch stark positioniert. Und noch mehr: Wir leisten wirkungsvolle Beiträge dazu, dass wichtige Investitionen realisiert werden. Diese Stärke unseres operativen Geschäfts ist das Fundament für unser weiteres Wachstum und die nachhaltige Steigerung unseres Unternehmenswerts. Um diese Wertsteigerung fortan noch transparenter zu machen, richten wir uns vor allem an der Eigenkapitalrendite aus. Unser Ziel: zehn Prozent bis zum Jahr 2030.“

Dr. Martin Paal, Finanzvorstand der grenke AG, ergänzte: „Das Jahr 2025 hat einmal mehr gezeigt, dass unser Geschäftsmodell sowohl in guten als auch herausfordernden Zeiten funktioniert und wir stetiges, profitables Wachstum erzielen können. So konnten wir ein Leasingneugeschäft von 3,3 Mrd. Euro abschließen. Das ist, besonders wenn man die aktuelle Marktsituation betrachtet, ein solides Wachstum von knapp acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Entsprechend konnten wir unser Leasingvolumen steigern und damit die Substanz für unsere zukünftigen Erträge weiter ausbauen.“

Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat stand die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds auf der Agenda. Wiedergewählt wurde Moritz Grenke als Aufsichtsratsmitglied für eine fünfjährige Amtszeit bis zum Ende der Hauptversammlung 2030. In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Moritz Grenke erneut zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt. Nähere Informationen zur Vita aller Aufsichtsräte sowie der Zusammensetzung der Ausschüsse sind auf der Webseite unter https://www.grenke.com/de/unternehmen/grenke-gruppe/management-der-grenke-ag/aufsichtsrat/ einseh- und abrufbar.

Als Abschlussprüfer sowie Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das laufende Geschäftsjahr wurde erneut die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestellt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der grenke AG billigten den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 und stimmten zugleich dem vorgeschlagenen Vergütungssystem für den Aufsichtsrat sowie der entsprechenden Satzungsänderung zu.

Auch wurde die Aufhebung der bestehenden und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien verabschiedet.

Zum Zeitpunkt der Abstimmung lag die Präsenz bei 57,03 % (2025: 61,02 %). An der Veranstaltung im Kongresshaus Baden-Baden nahmen mehr als 200 Aktionärinnen und Aktionäre teil.

Die Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten sind online abrufbar unter:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/.



Über grenke

Seit fast 50 Jahren ist grenke globaler Spezialist und Marktführer im „Small-Ticket“-Leasing bis maximal 50.000 Euro pro Vertrag. Der Konzern mit Sitz in Baden-Baden bietet mit rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit, 35.000 Fachhandelspartnern und über 700.000 – überwiegend mittelständischen – Kunden einfache und Liquidität schonende Finanzierung. Dabei reicht das Produkt-Spektrum von IT-Equipment über Laborausstattung bis eBikes. Seit der Gründung im Jahr 1978 ist grenke auf Wachstumskurs. Ende 2025 betrug das Leasingvolumen rund 11,4 Mrd. Euro. Zur grenke Gruppe gehört die grenke Bank, die wesentlich zur Refinanzierung beiträgt. Die grenke AG ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).



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