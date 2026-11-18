EQS-News: ADLER Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

OSTFORUM Leipzig: Flächen an Deloitte übergeben



18.11.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

OSTFORUM Leipzig: Flächen an Deloitte übergeben

Leipzig/Berlin, 18. November 2026 – Im OSTFORUM Leipzig hat Deloitte die angemieteten Büroflächen von rund 8.000 Quadratmetern übernommen. Mit der formellen Übergabe und der baulichen Nutzungsaufnahme erreicht die Entwicklung des Quartiers an der Prager Straße einen weiteren Meilenstein. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen ist der größte gewerbliche Mieter des Ensembles.

„Mit Deloitte gewinnt das OSTFORUM einen Ankermieter, der für die langfristige Entwicklung des Standorts von großer Bedeutung ist“, sagt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group. „Wir haben hier nicht nur moderne Büroflächen geschaffen, sondern ein Quartier, das unterschiedliche Nutzungen miteinander verbindet und damit weit über einen klassischen Bürostandort hinausgeht.“ Auch für Deloitte unterstreicht der neue Standort die Bedeutung der Leipziger Niederlassung. „Leipzig ist für uns ein wichtiger Standort.“, sagt Andreas Otter, Office Managing Partner bei Deloitte. „Mit dem Umzug ins OSTFORUM schaffen wir ein modernes Arbeitsumfeld, das unsere Mitarbeitenden zusammenbringt und Austausch und Zusammenarbeit fördert.“. Die Vermietung der verbleibenden Gewerbeflächen läuft parallel weiter. Angeboten werden Einheiten ab etwa 150 Quadratmetern, wobei auch größere zusammenhängende Flächen möglich sind.

Das OSTFORUM im Leipziger Zentrum-Südost umfasst drei Gebäude mit insgesamt rund 18.400 Quadratmetern Mietfläche. Neben den Büros gehören Wohnungen sowie Flächen für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen zum Nutzungskonzept. ALDI Nord hatte bereits im Oktober 2025 eine Filiale mit rund 1.600 Quadratmetern Mietfläche eröffnet. Inzwischen sind auch die Außenanlagen vollständig fertiggestellt. Begrünte Freiflächen, Wege und Aufenthaltsbereiche erschließen das Areal und verbinden die Gebäude miteinander.

Die Vermietung der 49 Neubauwohnungen in Haus C hat im Sommer 2026 begonnen. Inzwischen sind mehr als 50 Prozent der Einheiten vermietet, die ersten Bewohner zogen bereits am 1. Juli ein. Die Wohnungen sind zwischen 41 und 107 Quadratmeter groß und verfügen über Einbauküchen, Glasfaseranschlüsse und Zugang zu begrünten Dachterrassen. „Die Nachfrage nach den Wohnungen bestätigt, dass wir mit dem Angebot den Bedarf am Standort treffen“, erklärt Reinitzhuber. „Entscheidend ist dabei nicht allein die Qualität der einzelnen Gebäude. Mit den ersten Bewohnern und der zunehmenden gewerblichen Nutzung wird das OSTFORUM Schritt für Schritt zu einem festen Bestandteil des Stadtteils.“

Das von Hohmuth + Trappe Architekten entworfene Ensemble liegt unmittelbar am Ostplatz, rund 1,4 Kilometer von der Leipziger Innenstadt entfernt. Die markant geschwungenen, farbigen Fassaden prägen das Straßenbild entlang der Prager Straße. Eine zweigeschossige Tiefgarage bietet 183 Stellplätze, hinzu kommen E-Lademöglichkeiten und Fahrradabstellplätze. Das Gebäude wird eine DGNB-Zertifizierung in Gold erhalten.

Pressekontakt:

Adler Group S.A.

Sven Döbeling

E presse@adler-group.com