EQS-News: Ottobock beruft Dr. Katarzyna Mazur-Hofsaess in den Verwaltungsrat

EQS-News: Ottobock SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Ottobock beruft Dr. Katarzyna Mazur-Hofsaess in den Verwaltungsrat



24.06.2026 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ottobock beruft Dr. Katarzyna Mazur-Hofsaess in den Verwaltungsrat

Duderstadt, 24. Juni 2026



Wechsel im Verwaltungsrat nach regulärem Amtszeitende von Stefan Heidenreich

Das börsennotierte, global tätige MedTech-Unternehmen Ottobock SE & Co. KGaA hat Dr. Katarzyna Mazur-Hofsaess mit Wirkung zum 22. Juni 2026 in den Verwaltungsrat berufen. Sie folgt auf Stefan Heidenreich, dessen reguläre Amtszeit im Verwaltungsrat nach fünf Jahren endet.

„Mit Dr. Katarzyna Mazur-Hofsaess gewinnen wir eine ausgewiesene Kennerin der internationalen Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft. Ihre Erfahrung in globalen Unternehmen und ihr medizinischer Hintergrund sind eine wertvolle Ergänzung für unser Gremium“, sagt Professor Hans Georg Näder, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Ottobock SE & Co. KGaA.

Dr. Mazur-Hofsaess verfügt über langjährige internationale Erfahrung in der Medizintechnik und im Gesundheitssektor. Von 2018 bis 2025 war sie Mitglied des Vorstands von Fresenius Medical Care und verantwortete als CEO die MedTech-Sparte des Unternehmens Care Enablement. Zuvor war sie bei dem US-amerikanischen Spezialisten für Endoprothesen Zimmer Biomet für die Region EMEA zuständig. Weitere Stationen ihrer Laufbahn waren Abbott Diagnostics und Roche Polska. Aktuell ist sie zudem als unabhängiges und nicht-geschäftsführendes Board-Mitglied bei Smith & Nephew aktiv.

Die Medizinerin studierte und promovierte an der Medizinischen Universität Danzig. Ergänzend absolvierte sie ein Managementstudium an der Warsaw School of Economics und der University of Minnesota. Ihre berufliche Laufbahn begann sie an der Universitätsklinik für Innere Medizin in Danzig.

Stefan Heidenreich scheidet nach Ablauf seiner regulären Amtszeit von fünf Jahren aus dem Verwaltungsrat aus. Als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats hat er die strategische Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgeprägt. Ottobock dankt ihm ausdrücklich für seine Arbeit und seine eingebrachte Expertise bei der Entwicklung hin zu einem börsennotierten Unternehmen.

Kontakt



Medienkontakt:

Ottobock SE & Co. KGaA

Merle Florstedt

Head of Corporate Communications

Mobile +49 151 441 616 25

Merle.florstedt@ottobock.de

Investor-Relations-Kontakt:

Ottobock SE & Co. KGaA

Julia Hartmann

VP Investor Relations

Mobile +49 151 556 848 07

Julia.Hartmann@ottobock.de

Über Ottobock

Der börsennotierte,globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 420 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die HumanBionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.