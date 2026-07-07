EQS-News: Ottobock setzt mit Akquisition strategischen Ausbau der Neuro-Orthetik fort

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Ottobock setzt mit Akquisition strategischen Ausbau der Neuro-Orthetik fort



07.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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Ottobock setzt mit Akquisition strategischen Ausbau der Neuro-Orthetik fort

Duderstadt, 7. Juli 2026

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Übernahme von Fesia Technology, S.L., Spanien

Strategischer Ausbau des Produktportfolios im Bereich Funktionelle Elektrostimulation (FES) in der Neuro-Orthetik

Funktionelle Elektrostimulation unterstützt die Wiedererlangung von funktionaler Bewegung bei zahlreichen neurologischen Erkrankungen

Die Ottobock SE & Co. KGaA, das internationale, börsennotierte MedTech-Unternehmen, übernimmt das spanische Unternehmen Fesia Technology, S.L (Fesia) von dessen bisherigen Besitzern Fik Advanlife, S.L. / Fundación Tecnalia Research & Innovation / Basque Fondo De Capital Riesgo / Neurosasun Investments. S.L. / Construcciones Valeriano Urrutikoetxea, S.L.U.. Das Closing der Transaktion wird voraussichtlich in sechs Monaten erfolgen. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Fesia mit Sitz in Donostia/San Sebastian (Spanien) beschäftigt rund 20 Mitarbeitende. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt funktionelle Elektrostimulationssysteme und versorgt damit Patienten mit neurologischen Erkrankungen oder Verletzungen des Nervensystems.

Mit der Übernahme von Fesia baut Ottobock sein eigenes Portfolio in der Neuro-Orthetik um Produkte der Funktionellen Elektrostimulation (FES) aus. Die Orthesen werden bei Schlaganfall, Multipler Sklerose, Zerebralparese, Rückenmarksverletzung und weiteren neurologischen Erkrankungen und Verletzungen an den unteren oder oberen Extremitäten eingesetzt. Die FES-Orthesen senden elektrische Impulse und stimulieren so die beeinträchtigte Muskulatur, um funktionale und natürliche Bewegungen zu erzeugen. Gleichzeitig unterstützt der Impuls den Aufbau neuer Nervenverbindungen.

„Neurologische Erkrankungen sind aktuell und auch zukünftig ein wichtiges Thema in der Orthetik- und Prothetikbranche. Die Zahl der Menschen weltweit, die von Krankheiten wie Schlaganfall, Multiple Sklerose, Zerebralparese oder Rückenmarksverletzungen betroffen sind, steigt stetig. Wir haben uns deshalb die Versorgung von Menschen mit neurologischen Erkrankungen zu einer zentralen Aufgabe gemacht“, sagt Oliver Jakobi, Chief Executive Officer der Ottobock SE & Co. KGaA.

„Das Ziel von Fesia Technology war es stets, die Grenzen der funktionellen Elektrostimulation weiter zu verschieben. Der Zusammenschluss mit Ottobock eröffnet uns die einzigartige Möglichkeit, diese Innovation weltweit zu skalieren und neue Maßstäbe in der Neurorehabilitation und für die Mobilität von Menschen zu setzen“, sagt Haritz Zabaleta, CEO von Fesia Technology.

Investition in Forschung & Entwicklung

Durch den Zukauf von Fesia baut Ottobock sein eigenes Portfolio in der Neuro-Orthetik weiter aus und schafft gleichzeitig die Basis für die technologische Weiterentwicklung.



„Als Weltmarktführer in der Neuro-Orthetik ist für uns ein umfassendes Versorgungsangebot wichtig. Durch die Übernahme von Fesia erhalten wir Zugang zu einer innovativen und einsetzbaren FES-Technologieplattform und können den Wachstumsmarkt der neurologischen Erkrankungen damit künftig noch stärker aus eigener Kraft mitgestalten. Unsere Innovationsführerschaft bauen wir so weiter aus“, sagt Jakobi.



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Derbörsennotierte,globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 420 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die HumanBionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.