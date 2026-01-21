Pantaflix Aktie

WKN DE: A12UPJ / ISIN: DE000A12UPJ7

21.01.2026 12:30:03

EQS-News: PAL Next AG: Forderungseinbringung als Sacheinlage wird nicht umgesetzt

EQS-News: PAL Next AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
PAL Next AG: Forderungseinbringung als Sacheinlage wird nicht umgesetzt

21.01.2026 / 12:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PAL Next AG: Forderungseinbringung als Sacheinlage wird nicht umgesetzt

München, 21. Januar 2026. Die PAL Next AG (XETRA-Symbol: PAL; ISIN: DE000A12UPJ7) wird die am 23. Dezember 2025 angekündigte Forderungseinbringung als Sacheinlage nicht umsetzen. Hintergrund ist, dass der Inhaber der Forderung im weiteren Verlauf der Gespräche entschieden hat, die Forderung nicht als Sacheinlage einzubringen.

Die der ursprünglichen Transaktion zugrunde liegende Forderung besteht fort. Die Gesellschaft befindet sich in konstruktiven Gesprächen über die Konditionen sowie den Zeitpunkt der Fälligkeit.

Über die PAL Next AG:

PAL Next ist eine breit aufgestellte Entertainment-Gruppe mit Spezialisierung auf die Kreation und Produktion von Film- und Serieninhalten und einem starken Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Produktion prämierter Filme und Serien bei PANTALEON Films und dem Expertenteam von Storybook Studios, das KI-generierten Content erstellt, ist PAL Next erfolgversprechend positioniert für modernste, zeitgemäße Unterhaltung. Die PAL Next Gruppe kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Apple, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. Discovery und baut ihre Marktposition für etablierte und ertragreiche Film- und Serienproduktionen kontinuierlich aus. Die PAL Next AG ist in München und Berlin vertreten und notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pal-next.com.

PAL Next Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 03 30
E-Mail: sh@crossalliance.de
Website: crossalliance.de


21.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PAL Next AG
Holzstraße 28/30
80469 München
Deutschland
Telefon: +49 89 2323 85 50
Fax: +49 89 2323 85 519
E-Mail: ir@pal-next.com
Internet: www.pal-next.com
ISIN: DE000A12UPJ7
WKN: A12UPJ
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2263666

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2263666  21.01.2026 CET/CEST

