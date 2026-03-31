EQS-News: PAL Next AG: Planmäßige Geschäftsentwicklung 2025

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PAL Next AG: Planmäßige Geschäftsentwicklung 2025



31.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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PAL Next AG: Planmäßige Geschäftsentwicklung 2025



Umsatz und Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, Gesamtleistung über Prognose

Konzerneigenkapital deutlich verbessert und Eigenkapitalquote signifikant gesteigert



München, 31. März 2026. Die PAL Next AG (XETRA-Symbol: PAL; ISIN: DE000A12UPJ7) hat das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der Prognose abgeschlossen und auf Basis der Verwertung der in den Vorjahren entwickelten und produzierten Inhalte eine entsprechende Umsatz- und Ergebnisentwicklung erzielt. Zugleich stärkte die Gesellschaft die Kapitalbasis der Gruppe deutlich.



Verwertungsjahr 2025 prägt Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2025 deutlich auf EUR 23,0 Mio. (2024: EUR 4,2 Mio.) und lagen damit innerhalb der prognostizierten Bandbreite von EUR 21,0 Mio. bis EUR 23,0 Mio. Die Gesamtleistung einschließlich sonstiger betrieblicher Erträge erhöhte sich auf EUR 27,2 Mio. (2024: EUR 5,4 Mio.) und übertraf damit die im Jahresverlauf kommunizierte Mindestprognose von EUR 24,0 Mio. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich auf EUR -0,9 Mio. (2024: EUR -3,3 Mio.) und entsprach der im Herbst 2025 angepassten Erwartung. Dabei machten sich zusätzlich zur Verwertung von Produktionen die im Vorjahr eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenoptimierung positiv bemerkbar. Die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 angefallenen Abschreibungen spiegeln die planmäßige Wertrealisierung der in den Vorjahren aktivierten Produktionskosten wider.

Die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 verdeutlicht die typische Struktur des projektbasierten Geschäfts, in dem Umsätze und Erträge maßgeblich im Zeitpunkt der Fertigstellung und Verwertung von Produktionen realisiert werden.



Planmäßige Verwertung von Produktionen und Weiterentwicklung KI-gestützter Produktionsprozesse

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 brachte die Gesellschaft mehrere Produktionen erfolgreich zur Veröffentlichung. Dazu zählen die Kinostarts von DER TIGER, NO HIT WONDER und DAS LEBEN DER WÜNSCHE sowie die zweite Staffel der Erfolgsserie ASBEST.

Parallel dazu entwickelte die Gruppe KI-gestützte Produktionsprozesse weiter. Dabei lag der Fokus insbesondere auf der Weiterentwicklung von Workflows sowie auf der Evaluierung möglicher kommerzieller Anwendungsfelder.



Kapitalbasis gestärkt und finanzielle Stabilität erhöht

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 stärkte die Gesellschaft die finanzielle Basis der Gruppe deutlich. Durch die Wandlung von Schuldverschreibungen aus der Unternehmenswandelanleihe sowie eine Sachkapitalerhöhung verbesserte sich das Konzerneigenkapital signifikant. Die Konzerneigenkapitalquote erhöhte sich entsprechend auf 11,8 % (31. Dezember 2024: -1,1 %) und stärkt die finanzielle Stabilität und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft.

Im Einzelabschluss der PAL Next AG nahm die Gesellschaft darüber hinaus nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen vor, die die veränderten Rahmenbedingungen und aktualisierten Planungsannahmen widerspiegeln. Diese Effekte haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Liquidität und betreffen ausschließlich den Einzelabschluss der PAL Next AG.

Der Geschäftsbericht 2025 der PAL Next AG ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar unter www.pal-next.com.



Über die PAL Next AG:

PAL Next ist eine Beteiligungsgruppe mit Sitz in München und Berlin. Die bestehenden Beteiligungen umfassen insbesondere Aktivitäten im Bereich Film- und Serienproduktion sowie technologiegestützte Content-Entwicklung. Mit PANTALEON Films verfügt die Gruppe über eine etablierte Produktionsgesellschaft, während Storybook Studios technologiegestützte Ansätze in der Entwicklung und Umsetzung von KI-Inhalten vorantreibt. Die PAL Next Gruppe arbeitet mit namhaften internationalen Partnern wie Amazon, Apple, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. Discovery zusammen und verfügt über ein synergetisches Netzwerk in der Medien- und Unterhaltungsindustrie. Die PAL Next notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pal-next.com.



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