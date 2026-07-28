Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
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28.07.2026 07:03:23
EQS-News: PALFINGER AG: Anspruchsvolles Marktumfeld prägte Halbjahresergebnis 2026; Zuversicht für die zweite Jahreshälfte
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EQS-News: Palfinger AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
PALFINGER AG: Anspruchsvolles Marktumfeld prägte Halbjahresergebnis 2026;
Nach der positiven Entwicklung im ersten Quartal 2026 hat sich das Marktumfeld im zweiten Quartal deutlich volatiler entwickelt. Der Iran-Krieg führte zu einer Eintrübung des Marktumfelds in den Regionen Nordamerika, Mittlerer Osten und Asien Pazifik und belastete die Nachfrageentwicklung stärker als erwartet. Dies wirkte sich auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung von PALFINGER aus. Trotz dieser Rahmenbedingungen erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 1.165,6 Mio. EUR, ein EBIT von 84,1 Mio. EUR sowie ein Konzernergebnis von 48,0 Mio. EUR.
„Die Marktunsicherheit hat im zweiten Quartal 2026 spürbar zugenommen und Investitionsentscheidungen in wichtigen Märkten verzögert. Gerade in diesem Umfeld setzen wir einen klaren Fokus auf die Umsetzung der Strategie 2030+, Effizienzsteigerungen wie zum Beispiel durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie auf die langfristige Stärkung unserer Marktposition“, sagt Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG.
Effizienzprogramm sichert Wettbewerbsfähigkeit
Unterschiedliche regionale Entwicklungen
Der nordamerikanische Markt (NAM) blieb stabil, jedoch auf niedrigerem Niveau. Gleichzeitig belasteten US-Zölle die Nachfrage und setzten die Profitabilität unter Druck. In LATAM entwickelte sich PALFINGER trotz eines volatilen Umfelds in Argentinien und Brasilien insgesamt stabil.
Auch in APAC zeigte sich ein differenziertes Bild: Indien bestätigte seine Rolle als wichtiger Wachstumstreiber, während aus China weiterhin keine nachhaltigen Erholungssignale kamen. In der Region CIS setzte sich hingegen der Marktrückgang in Russland fort.
Das Marine-Geschäft entwickelte sich weiterhin sehr erfreulich und leistete einen stabilen Beitrag zur Geschäftsentwicklung. Insbesondere die Bereiche Offshore-Wind- und Kreuzfahrt entwickelten sich positiv, während die Eskalation im Nahen Osten das Marine-Servicegeschäft massiv belastete.
PALFINGER überzeugt als strategischer Partner
Zusätzliche Potenziale sieht PALFINGER in der neuen TEC-Hubarbeitsbühnenreihe, dem weiteren Ausbau des Servicegeschäfts sowie in langfristigen Wachstumstreibern wie Infrastrukturinvestitionen, der Elektrifizierung und dem Bereich Militär mit steigenden Verteidigungsausgaben.
Ausblick
Für das Geschäftsjahr 2026 strebt PALFINGER einen Umsatz sowie ein operatives Ergebnis über dem Vorjahresniveau an, mit dem Ziel, ein weiteres erfolgreiches Jahr zu erzielen.
Durch die verzögerte wirtschaftliche Erholung der Kernmärkte USA und Deutschland verschiebt sich die Erreichung der für 2027 gesetzten Finanzziele (Umsatz 2,7 Mrd. EUR, EBIT-Marge 10 Prozent und ROCE über 12 Prozent).
Die langfristigen finanziellen Ziele der Strategie 2030+ bleiben unverändert. PALFINGER bestätigt für 2030 einen Umsatz von über 3 Mrd. EUR, eine EBIT-Marge von 12 Prozent sowie einen ROCE von 15 Prozent und setzt die Umsetzung der Strategie „Reach Higher“ konsequent fort.
Hier finden Sie die Ergebnispräsentation für das 1. Halbjahr 2026.
? ÜBER PALFINGER
PALFINGER setzt mit innovativen Kran- und Hebelösungen weltweit Maßstäbe. Als ein führendes Technologie- und Maschinenbauunternehmen transformiert PALFINGER die Bedürfnisse seiner Kunden in nahtlos integrierte Lösungen. Ein breites Produktportfolio und regionaler Footprint ermöglichen ausbalanciertes profitables Wachstum. Dabei liefert PALFINGER herausragende Performance mit dem Versprechen von Lifetime Excellence über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.
Rund 12.000 Mitarbeitende, 30 internationale Fertigungsstandorte und ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk sorgen für weltweite Nähe zum Markt.
Seit 1999 an der Wiener Börse notiert, erzielte die PALFINGER AG im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 2,34 Mrd.
Rückfragehinweis:
M +43 664 206 9247 | h.roither@palfinger.com
Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News” auf der Internetseite www.palfinger.com zur Verfügung.
28.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Palfinger AG
|Lamprechtshausener Bundesstraße 8
|5020 Salzburg
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)662/2281-81101
|Fax:
|+43 (0)662/2281-81070
|E-Mail:
|ir@palfinger.com
|Internet:
|www.palfinger.ag
|ISIN:
|AT0000758305
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900IFAV83BX8O1O91
|EQS News ID:
|2372352
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2372352 28.07.2026 CET/CEST
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