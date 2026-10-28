EQS-News: PALFINGER AG: PALFINGER schärft Portfolio und Risikoprofil und stärkt Fokus, Profitabilität sowie Resilienz im dritten Quartal 2026

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PALFINGER AG: PALFINGER schärft Portfolio und Risikoprofil und stärkt Fokus, Profitabilität sowie Resilienz im dritten Quartal 2026



28.10.2026 / 07:02 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich, 28. Oktober 2026

PALFINGER schärft Portfolio und Risikoprofil und stärkt Fokus, Profitabilität sowie Resilienz im dritten Quartal 2026

Umsatz von 1,616.7 Mio. EUR und EBIT von 120,7 Mio. EUR in den ersten drei Quartalen 2026

Effizienzprogramm auf 50 Mio. EUR bis 2028 erhöht

Verkauf des Tail & Passenger Lift Geschäfts rechtsverbindlich vereinbart

Für das Gesamtjahr 2026 Umsatz leicht über und EBIT leicht unter Vorjahresniveau erwartet

Langfristige Profitabilitätsziele für 2030 bestätigt

in Mio. EUR Q1-Q3/20251) Q1-Q3/2026 ? % Umsatz 1.533,6 1.616,7 + 3,9% EBITDA 194,0 190,4 - 1,9% EBIT (operatives Ergebnis) 128,2 120,7 -5,8% EBIT-Marge 8,2% 7,5% - Konzernergebnis 72,4 -61,5 -185,0% Mitarbeitende2) 12.051 12.315



1) Vorjahreswerte gemäß IFRS 5 angepasst. Zahlen ohne CIS und Tail Lifts.

2) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne überlassene Arbeitskräfte angegeben.



Die ersten drei Quartale 2026 waren für die PALFINGER AG von einem herausfordernden Marktumfeld sowie wichtigen strategischen Weichenstellungen geprägt. Während die Konjunkturschwäche in Deutschland, die Investitionszurückhaltung in den USA und geopolitische Unsicherheiten die Geschäftsentwicklung belasteten, reagierte das Management proaktiv mit gezielten Maßnahmen zur Steigerung von Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz. Dazu zählen die Erhöhung des Effizienzprogramms auf 50 Mio. EUR bis 2028, die konsequente Fokussierung des Portfolios sowie die Umsetzung einer verstärkten rechtlichen Abgrenzung der russischen Aktivitäten zur Reduktion von Risiken.

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte PALFINGER einen Umsatz von 1.616,7 Mio. EUR und ein EBIT von 120,7 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Wertberichtigung russischer Vermögenswerte sowie weiterer Bewertungseffekte im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Tail & Passenger Lift Geschäfts belief sich das Konzernergebnis auf - 61,5 Mio. EUR.

„Wir können geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen nicht beeinflussen, unsere Entscheidungen jedoch sehr wohl. Deshalb haben wir im dritten Quartal unser Portfolio angepasst, unser Effizienzprogramm erweitert und unsere Organisation konsequent näher an die Märkte gebracht. Damit stärken wir die Resilienz von PALFINGER“, sagt Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG.

Heterogenes Marktumfeld in den Regionen

In den ersten neun Monaten 2026 entwickelte sich das Marktumfeld regional unterschiedlich.

In Europa zeigte sich ein heterogenes Bild. Die Nachfrage in nord- und südeuropäischen Märkten blieb solide. In Deutschland, dem größten Absatzmarkt von PALFINGER in der Region EMEA, blieb die Entwicklung hingegen verhalten. Positive Effekte aus dem deutschen Infrastrukturpaket waren bislang noch nicht spürbar.

In Nordamerika zeigte der Nutzfahrzeugmarkt erste Anzeichen einer Erholung. In den USA, dem wichtigsten Markt der Region NAM, blieb die Nachfrage in wesentlichen Produktbereichen jedoch auf niedrigem Niveau. Die anhaltende Investitionszurückhaltung vieler Kunden führte weiterhin zu einer geringen Kapazitätsauslastung im Produktionsnetzwerk und belastete die Profitabilität. Das Geschäft mit Ladekranen erreichte ein Rekordniveau und profitierte dabei unter anderem von Investitionen in Rechenzentren.

In Lateinamerika entwickelte sich das Geschäft trotz der schwächeren Marktbedingungen in der gesamten Region solide. Positive Impulse kamen insbesondere aus dem Bergbausektor.

Das Marine-Geschäft verzeichnete weiterhin eine positive Nachfrageentwicklung. Marine- und Windkrane sowie das Kreuzfahrtgeschäft verzeichneten eine anhaltend gute Marktentwicklung. Auch das Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern und Behörden entwickelte sich positiv.

Erweitertes Effizienzprogramm stärkt die Wettbewerbsfähigkeit

PALFINGER hat das bereits im ersten Halbjahr angekündigte Effizienzprogramm erweitert. Im Fokus steht die Vereinfachung von Strukturen, die Optimierung des globalen Produktions- und Beschaffungsnetzwerks, Produktivitätssteigerungen durch Automatisierung sowie der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Bis 2028 sollen nachhaltige Einsparungen von 50 Mio. EUR erreicht werden. Davon werden bereits 25 Mio. EUR ab 2027 wirksam. Ziel ist es, die Kostenbasis trotz Inflation und weiterem Wachstum stabil zu halten und die langfristige Profitabilität nachhaltig zu steigern.

Regionale Verantwortung stärkt Marktnähe

Die organisatorischen Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Maßnahmen schafft die im Rahmen von nextGPO (Global PALFINGER Organization) eingeführte adaptierte Organisationsstruktur. Sie stärkt die regionale Ergebnisverantwortung und ermöglicht schnellere Entscheidungen in unmittelbarer Marktnähe. Dieser stärkere regionale Fokus zeigt bereits konkrete Ergebnisse: PALFINGER erhielt im Oktober 2026 von einem strategischen Kunden aus Nordamerika einen Großauftrag. Der Auftrag im Wert von 32 Mio. USD umfasst Mitnahmestapler, Ladekrane sowie einen Servicevertrag. Die Auslieferung ist über die nächsten zwölf Monate vorgesehen.

Portfolio- und Risikoprofil konsequent schärfen

Neben den Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz schärft PALFINGER auch sein Portfolio und Risikoprofil. Mit der Unterzeichnung eines bindenden Vorvertrags über den möglichen Verkauf des Tail & Passenger Lift Geschäfts an einen strategischen Investor fokussiert das Unternehmen Kapital und Managementressourcen konsequent auf sein Kerngeschäft mit innovativen Kran- und Hebelösungen. Die Transaktion unterliegt noch Closing-Bedingungen und der Genehmigung durch das Bundeskartellamt in Deutschland. Der Abschluss wird aus heutiger Sicht für Ende 2026 beziehungsweise Anfang 2027 erwartet.

Gleichzeitig treibt PALFINGER die rechtliche Abgrenzung seiner russischen Aktivitäten weiter voran, um Risiken zu reduzieren. Die daraus resultierende Neubewertung führt zu einer einmaligen, nicht zahlungswirksamen Wertberichtigung von rund 135 Mio. EUR. Diese beeinflusst das Konzernergebnis, hat jedoch keine Auswirkungen auf EBIT oder Cashflow. PALFINGER bleibt weiterhin der Eigentümer der russischen Einheiten.

Ausblick

Trotz des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds erwartet PALFINGER für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz leicht über sowie ein EBIT leicht unter dem Vorjahreswert. Das Konzernergebnis wird durch die Neubewertung von CIS sowie Tail & Passenger Lift beeinflusst. Da die damit verbundenen Abschreibungen auf CIS und Tail Lifts keine Auswirkungen auf den Cashflow haben, wird der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Dividendenvorschlag unterbreiten.



Die eingeleiteten Maßnahmen werden in den kommenden Jahren zunehmend zur Stärkung von Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität beitragen. Gleichzeitig schaffen die Fokussierung des Portfolios und die Reduktion von Risiken die Grundlage für ein robusteres Geschäftsmodell. Vor diesem Hintergrund bereinigt PALFINGER das Umsatzziel für 2030 auf 2,8 Mrd. EUR. Die langfristigen Profitabilitätsziele bleiben mit einer EBIT-Marge von 12 Prozent und einem ROCE von 15 Prozent unverändert.



Hier finden Sie die Ergebnispräsentation für Q1-Q3 2026:



? ÜBER PALFINGER

PALFINGER setzt mit innovativen Kran- und Hebelösungen weltweit Maßstäbe. Als ein führendes Technologie- und Maschinenbauunternehmen transformiert PALFINGER die Bedürfnisse seiner Kunden in nahtlos integrierte Lösungen. Ein breites Produktportfolio und regionaler Footprint ermöglichen ausbalanciertes profitables Wachstum. Dabei liefert PALFINGER herausragende Performance mit dem Versprechen von Lifetime Excellence über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Rund 12.300 Mitarbeitende, 30 internationale Fertigungsstandorte und ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk sorgen für weltweite Nähe zum Markt.

Seit 1999 an der Wiener Börse notiert, erzielte die PALFINGER AG im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 2,34 Mrd.

Rückfragehinweis:

Hannes Roither | VP Investor Relations | PALFINGER AG

M +43 664 206 9247 | h.roither@palfinger.com

Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News” auf der Internetseite www.palfinger.com zur Verfügung.