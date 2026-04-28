EQS-News: PALFINGER AG startet mit profitablem Wachstum ins Jahr 2026

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PALFINGER AG startet mit profitablem Wachstum ins Jahr 2026



28.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG BERGHEIM, ÖSTERREICH AM 28. APRIL 2026

PALFINGER AG startet mit profitablem Wachstum ins Jahr 2026

Fokus auf Innovation und globale Präsenz

Umsatz im Q1/2026 bei EUR 561,5 Mio. (Q1/2025: EUR 552,5 Mio.)

EBIT erreicht EUR 41,3 Mio. (Q1/2025: EUR 40,1 Mio.)

Auftragsbuch stabil bei rund EUR 1 Mrd. und fünf Monaten Reichweite

Im ersten Halbjahr wird eine Performance leicht über Vorjahresniveau erwartet

Zielsetzung für 2026 ist eines der erfolgreichsten Jahre der Unternehmensgeschichte zu erreichen



in Mio. EUR Q1/2024 Q1/2025 Q1/2026 ? % Umsatz 578,5 552,5 561,5 +1,6 % EBITDA 76,6 63,0 65,7 +4,3 % EBIT 54,7 40,1 41,3 +3,0 % EBIT-Marge 9,5 % 7,3 % 7,4 % – Konzernergebnis 32,5 22,0 24,6 +11,8 % Mitarbeitende1) 12.776 12.363 12.179 –



1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne überlassene Arbeitskräfte angegeben.



Die PALFINGER AG ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. In einem weiterhin von geopolitischen Spannungen, unberechenbarer US-Zollpolitik und regional unterschiedlichen Marktentwicklungen geprägten Umfeld erzielte die PALFINGER AG damit eines der besten Auftaktquartale ihrer Unternehmensgeschichte. Der konsequente Fokus auf Innovation, Kundennähe und globale Expansion bildet die Grundlage für diese positive Entwicklung.

„Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigen, dass sich PALFINGER auch in einem herausfordernden Marktumfeld positiv entwickelt. Unsere globale Aufstellung, das breit diversifizierte Produktportfolio und der klare strategische Fokus ermöglichen es uns, Chancen in unseren Kernmärkten konsequent zu nutzen“, sagt Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG.

Regionale Märkte entwickeln sich unterschiedlich

Die Entwicklung der Regionen zeigte im ersten Quartal 2026 ein heterogenes Bild. Europa (EMEA) verzeichnete einen deutlichen Anstieg in der Nachfrage – vor allem in Nord- und Südeuropa – und trug zum Wachstum bei Umsatz und Ergebnis bei. Nordamerika (NAM) blieb aufgrund geopolitischer Spannungen und handelspolitischer Rahmenbedingungen weiterhin herausfordernd, was sich auf die Nachfrage und Profitabilität auswirkte.

In Lateinamerika (LATAM) verzeichnete PALFINGER ein leichtes Wachstum trotz eines Rückgangs der Nachfrage in Brasilien. In der Region Asien-Pazifik (APAC) bleibt Indien ein wichtiger Wachstumstreiber, während sich der chinesische Markt weiterhin gedämpft zeigt.

Der Marine Bereich setzte seine sehr positive Entwicklung fort. Großprojekte im Offshore-Windbereich, zum Beispiel für den Offshore-Windpark Formosa 4 in Taiwan, und bei Offshore-Kranen sowie Aufträge aus dem Kreuzfahrtsegment unterstützten weiterhin bei Umsatz und Profitabilität.

Meilensteine im ersten Quartal 2026

Seit 23. März 2026 ist PALFINGER wieder im österreichischen Leitindex ATX vertreten. Mit der Aufnahme in den Leitindex gewinnt das Unternehmen zusätzliche Sichtbarkeit am Kapitalmarkt. Neue Investoren, insbesondere Fonds , die den ATX-Index abbilden bzw. primär in ATX-Aktien investieren, stärken künftig das Handelsvolumen und die internationale Präsenz der Aktie.

Durch die Partnerschaft mit dem innovativem US-Unternehmen ICON erschließt PALFINGER neue Anwendungen im Bereich des robotergestützten 3D-Drucks für die Bauindustrie. Die Kompetenz von PALFINGER bei XXL-Robotik und integrierten Lösungen wird dabei mit der wegweisenden 3D-Drucktechnologie von ICON kombiniert.

Auf der Conexpo 2026 in Las Vegas, der größten Baumesse Nordamerikas, präsentierte PALFINGER erfolgreich seine gesamte Produktpalette für den nordamerikanischen Markt sowie mehrere Innovationen und integrierte Hebelösungen.

Ausblick 2026

Für das erste Halbjahr 2026 erwartet PALFINGER eine Performance leicht über dem Vorjahresniveau. PALFINGER strebt für das zweite Halbjahr ebenfalls einen Umsatz und ein EBIT über dem Vorjahr an. Zielsetzung für 2026 ist es, wieder eines der erfolgreichsten Jahre der Unternehmensgeschichte zu erreichen.

Die Finanzziele bis 2030 sind klar formuliert: über EUR 3 Mrd. Umsatz, eine EBIT-Marge von 12 % und ein ROCE von 15 % unterstreichen das klare Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum und Wertsteigerung.

Hier finden Sie die Ergebnispräsentation für das Q1/2026:

https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/praesentationen.html

? ÜBER PALFINGER

PALFINGER setzt mit innovativen Kran- und Hebelösungen weltweit Maßstäbe. Als ein führendes Technologie- und Maschinenbauunternehmen transformiert PALFINGER die Bedürfnisse seiner Kunden in nahtlos integrierte Lösungen. Ein breites Produktportfolio und regionaler Footprint ermöglichen ausbalanciertes profitables Wachstum. Dabei liefert PALFINGER herausragende Performance mit dem Versprechen von Lifetime Excellence über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Rund 12.000 Mitarbeitende, 30 internationale Fertigungsstandorte und ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk sorgen für weltweite Nähe zum Markt.

Seit 1999 an der Wiener Börse notiert, erzielte die PALFINGER AG im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 2,34 Mrd.

Rückfragehinweis:

Hannes Roither | VP Investor Relations | PALFINGER AG

M +43 664 206 9247 | h.roither@palfinger.com



Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News” auf der Internetseite www.palfinger.com zur Verfügung.