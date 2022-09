EQS-News: PANTAFLIX AG legt Halbjahresbericht vor

EQS-News: Pantaflix AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

PANTAFLIX AG legt Halbjahresbericht vor



27.09.2022 / 07:30 CET/CEST

PANTAFLIX AG legt Halbjahresbericht vor Umsatzerlöse bei EUR 8,8 Mio.

Gesamtjahresprognose bestätigt München, 27. September 2022. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ; ISIN: DE000A12UPJ7) hat das erste Halbjahr 2022 im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen. Das Medienunternehmen erzielte im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2022 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 8,8 Mio. nach EUR 22,7 Mio. im Vorjahr. Der Rekordwert des Vorjahres war im Wesentlichen durch den internationalen Blockbuster ARMY OF THIEVES geprägt. Das gegenüber dem Vorjahreszeitraum veränderte Verhältnis von Auftrags- sowie Eigen- und Koproduktionen zeigt sich in der Veränderung der Gesamtleistung zuzuglich der sonstigen betrieblichen Erträge von EUR 10,8 Mio. im Vorjahreshalbjahr auf EUR 10,0 Mio. Das EBIT verringerte sich im Berichtszeitraum insbesondere durch die Abschreibungen aus der Fertigstellung von Eigen- und Koproduktionen auf EUR 2,8 Mio. (H1/2021: EUR -2,1 Mio.). Mit EUR 14,3 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 14,1 Mio.) verfugt der PANTAFLIX-Konzern uber ausreichend liquide Mittel für die Fortsetzung der Wachstumsstrategie. Im zurückliegenden Halbjahr haben wir wichtige Weichenstellungen vorgenommen, um unsere Vision zu realisieren, die Entertainment- und Erlebniswelt des nächsten Jahrzehnts maßgeblich mitzugestalten, sagt Nicolas Paalzow, CEO der PANTAFLIX AG. Wir haben im Bereich der Film- und Serienproduktion für die ARD und Sky Studios sowie gemeinsam mit Paramount Pictures einige hochspannende Projekte verwirklicht. Als universales Content-House, das sämtliche Distributionswege abdeckt, arbeiten wir beständig daran, mit unseren vielfältigen Geschäftsfeldern unsere Positionierung als Talent-zentrierte Company weiter auszubauen, egal ob für Filmproduktion, Serien, Podcast oder Werbedienstleistungen. Die Refokussierung auf die Kernkompetenzen Content Creation & Produktion sowie Marketing-, Talent- & Tech-Services trägt Früchte. In einem herausfordernden Markt- und Wirtschaftsumfeld ist es gelungen, die Pipeline in allen Tochtergesellschaften weiter auszubauen.



Bestätigung der Prognose

Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 die Prognose eines Umsatzes von mindestens EUR 22,0 Mio. und eines EBIT in einer Bandbreite von EUR -4,5 Mio. bis EUR -2,5 Mio. Für das Geschäftsjahr 2023 plant die PANTAFLIX Gruppe weiterhin mit einem deutlichen Umsatzanstieg gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr. Der Halbjahresbericht steht unter www.pantaflixgroup.com zur Verfügung.

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX Group ist ein breit aufgestelltes Medienunternehmen mit verschiedenen Geschäftsfeldern im Bereich Entertainment. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe sind die Filmproduktion PANTALEON Films, die Produktionseinheit PANTAFLIX Studios, das Video-on-Demand-Unternehmen PANTAFLIX Technologies, die Testimonial-Kreativ-Agentur Creative Cosmos 15 (CC15) sowie der Podcast-Produzent PantaSounds vereint. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Sky, Netflix, Degeto, Joyn, Paramount, StudioCanal und Warner Bros und ist an den Standorten München, Berlin und Stuttgart vertreten. Die PANTAFLIX AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com.

PANTAFLIX Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de PANTAFLIX Media Relations

Prosch Communications

Marcus Prosch

Tel.: +49 173 5480804

E-Mail: marcus@prosch-communications.de

Website: prosch-communications.de

