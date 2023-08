EQS-News: ParTec AG: Aktie ab heute auch auf Xetra handelbar

EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ParTec AG: Aktie ab heute auch auf Xetra handelbar



01.08.2023 / 09:20 CET/CEST

ParTec AG: Aktie ab heute auch auf Xetra handelbar München, 1.8.2023 - Die Aktien der ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3), Hersteller und Entwickler innovativer und weltweit führender dynamischer Modularer Supercomputer sowie Quantencomputer, sind ab heute auch auf Xetra, der elektronischen Handelsplattform der Deutsche Börse AG, handelbar. Mit der Notierung ihrer Aktien auf Xetra stellt sich ParTec noch breiter am Kapitalmarkt auf und erhöht die Visibilität bei internationalen Investoren. Zudem soll so die Liquidität im Handel mit ParTec-Aktien insgesamt erhöht werden. Seit dem 3.7.2023 notieren die Aktien der ParTec AG im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Streubesitz der Aktie beläuft sich momentan auf ca. 13 Prozent. Als Designated Sponsor fungiert die ICF Bank AG. Bernhard Frohwitter, CEO der ParTec AG mit Sitz in München: Mit der Notierung auf Xetra geht ParTec einen weiteren wichtigen Schritt auf ihrem Wachstumspfad. Wir adressieren einen noch größeren Investorenkreis an einer der liquidesten Börsen weltweit und bieten Investoren so noch einfacher die Möglichkeit, in ParTec zu investieren und an unserem Wachstum zu partizipieren. Die ParTec AG ist Hersteller von Supercomputern und Quantencomputern und verfügt in den wichtigen Industrieregionen der Welt über mehr als 150 erteilte und angemeldete Patente. Das Auftragsvolumen liegt aktuell im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. ParTec gehört mit seinen Produkten und Services sowie der innovativen ParaStation Modulo Software zu den führenden Unternehmen im Super- und Quantencomputing und spielt bei der nachhaltigen Neugestaltung des High Performance Computing eine aktive Rolle. Unter anderem kooperiert ParTec bei verschiedenen Projekten eng mit dem Forschungszentrum Jülich, eine der führenden Forschungseinrichtungen im Bereich Supercomputer. Diese Maschinen bieten völlig neue Fähigkeiten zur Integration von Datenanalyse, Künstlicher Intelligenz und Simulation, etwa zur Detektion neuer Materialien, zur Optimierung der Stromversorgung oder zur Wirkstoffforschung. Solche komplexen Berechnungen sind nur möglich, wenn Maschinen der Art zur Verfügung stehen, wie ParTec sie liefert. Über die ParTec AG: Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von modularen Supercomputern und Quantencomputern sowie begleitender System Software. Ihr Angebot umfasst den Vertrieb zukunftsweisender High Performance Computer (HPC) und Quantencomputer (QC) sowie Beratungs- und Supportdienstleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser hochentwickelten Systeme. Der Ansatz des modularen Supercomputings stellt ein Alleinstellungs- und Erfolgsmerkmal der ParTec AG dar. Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich des High Performance Computing und des Quantencomputing sind unter www.par-tec.com zu finden. Investor Relations Manager edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Doron Kaufmann partec@edicto.de +496990550551

01.08.2023 CET/CEST

