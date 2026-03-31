PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
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31.03.2026 10:00:04
EQS-News: PATRIZIA feiert 20-jähriges Jubiläum an der Frankfurter Börse
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EQS-News: PATRIZIA SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Augsburg, 31. März 2026. PATRIZIA, ein führender unabhängiger Investmentmanager für Real Assets, feiert heute 20 Jahre Börsennotierung. Der Börsengang im Jahr 2006 stellte einen wichtigen Meilenstein dar: Er erhöhte die Sichtbarkeit, Transparenz und Reputation des Unternehmens an den Kapitalmärkten und legte den Grundstein für das zukünftige internationale Wachstum.
PATRIZIA gehörte zu den Pionieren der Immobilien-Börsengänge in Deutschland und ist seitdem langjähriges Mitglied im Prime Standard der Deutsche Börse sowie relevanter Indizes wie dem SDAX. Seit dem Börsengang hat sich das Unternehmen von einem deutschen Immobilienunternehmen zu einem globalen Investmentmanager für smart Real Assets entwickelt.
Heute verwaltet PATRIZIA rund 56 Mrd. EUR Assets under Management für institutionelle, semi-institutionelle und private Investoren weltweit und ist an 26 Standorten global vertreten. Seit der Gründung im Jahr 1984 in Augsburg hat das Unternehmen eine starke, stabile und zuverlässige internationale Investmentplattform aufgebaut und zählt heute zu den größten unabhängigen Real Asset Investmentmanagern in Europa.
Zuverlässige und transparente Kapitalmarktkommunikation und attraktive Renditen für Aktionäre
Martin Praum, CFO der PATRIZIA SE, kommentiert: „Verlässliche Partner beweisen ihren Wert insbesondere in herausfordernden Marktphasen. Wir sind und bleiben darauf fokussiert, für unsere Investoren stabile, langfristige Werte zu schaffen. Unser 20-jähriges Engagement als börsennotiertes Unternehmen ist ein Beleg dafür. Seit unserem Börsengang hat PATRIZIA über Dividenden und Aktienrückkäufe mehr als 300 Mio. EUR an die Aktionäre zurückgeführt. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Dividende zum achten Mal in Folge auf 0,36 EUR erhöht und bietet damit auf Basis des aktuellen Aktienkurses eine Dividendenrendite von rund 5,3%. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich das Eigenkapital von 0,2 Mrd. EUR auf 1,2 Mrd. EUR versechsfacht, was die starke Kapitalbasis, das widerstandsfähige Geschäftsmodell und den disziplinierten Wachstumskurs von PATRIZIA unterstreicht.“
Gut positioniert im neuen Marktzyklus
Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, ergänzt: „Wir sind gut aufgestellt, um die Wachstumschancen im neuen Zyklus zu nutzen, die von den DUEL-Megatrends – Digitalisierung, Urbanisierung, Energy- und Living- Transition unterstützt werden. Diese Megatrends bieten attraktive Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Living, Energieinfrastruktur und smart-City-Lösungen. Mit Blick auf das Jahr 2026 bleiben wir fokussiert auf Investmentstrategien in den Bereichen Living, Value-add, Re-Infra und Infrastruktur. Unterstützt durch starke Rückenwindfaktoren im Einklang mit den DUEL-Megatrends sehen wir attraktive Chancen in allen vier Bereichen. Wir werden Kapital selektiv einsetzen um für unsere Kunden im neuen Zyklus nachhaltige, risikoadjustierte Renditen zu erzielen.“
Neben ihrer Kerngeschäftstätigkeit haben PATRIZIA und ihre Aktionäre insbesondere über die PATRIZIA Foundation Initiativen mit sozialer Wirkung unterstützt und so in den letzten 20 Jahren weltweit Hunderttausenden von bedürftigen Kindern geholfen.
Für einen Blick auf die Entwicklung von PATRIZIA seit dem Börsengang sowie die Positionierung für den nächsten Wachstumszyklus sehen Sie sich unser Jubiläumsvideo an und diskutieren Sie mit uns auf LinkedIn.
PATRIZIA: Investmentmanager für internationale Smart Real Assets
PATRIZIA hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, einen positiven Beitrag zu leisten. Seit 1992 engagiert sich das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder. Seit 1999 hat die PATRIZIA Foundation mehr als 800.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation
Kontakt:Dr. Janina Rochell
Director Investor Relations
Phone:+49 69 643505-1229
Mobile: +49 151 64085881
investor.relations@patrizia.ag
31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)821 - 509 10-600
|Fax:
|+49 (0)821 - 509 10-999
|E-Mail:
|investor.relations@patrizia.ag
|Internet:
|www.patrizia.ag
|ISIN:
|DE000PAT1AG3
|WKN:
|PAT1AG
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2300454
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2300454 31.03.2026 CET/CEST
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