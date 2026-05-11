PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
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11.05.2026 17:37:24
EQS-News: PATRIZIA: Starkes Wachstum bei EBITDA und Periodenüberschuss in 3M 2026
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EQS-News: PATRIZIA SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Augsburg, 11. Mai 2026. PATRIZIA, ein führender unabhängiger Investmentmanager für Real Assets, hat heute seine Finanzergebnisse für 3M 2026 veröffentlicht. Das Unternehmen steigerte das EBITDA um 41,3% auf 23,7 Mio. EUR (3M 2025: 16,8 Mio. EUR). Der Periodenüberschuss konnte mit 12,2 Mio. EUR mehr als verdoppelt werden (3M 2025: 5,1 Mio. EUR), was auf eine verbesserte operative Effizienz und ein robustes, gebührenbasiertes Geschäftsmodell zurückzuführen ist. Ein leichter Anstieg der Gebühreneinnahmen insgesamt und eine weiter verbesserte Kostendisziplin führten zu einem starken finanziellen Start in das Jahr 2026. Die EBITDA Marge stieg auf 32,7% (3M 2025: 23,4%; +9,4 Prozentpunkte), angetrieben durch eine verbesserte Effizienz auf der gesamten Plattform und anhaltende Kostendisziplin.
Solide finanzielle Entwicklung in 3M 2026
Die Aufwandsposten sanken auf 51,7 Mio. EUR (3M 2025: 56,2 Mio. EUR), was in erster Linie auf geringere Personalkosten in Höhe von 33,0 Mio. EUR (3M 2025: 38,2 Mio. EUR) und die fortgesetzte Optimierung der Plattform zurückzuführen ist. Damit hat PATRIZIA sein Ziel erreicht, die Widerstandsfähigkeit und Profitabilität seines Geschäfts im Jahr 2026 weiter zu verbessern.
Die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und aus Co-Investments spiegelten eine unverändert solide Entwicklung der eigenen Balance Sheet Investments wider, die sich auf 3,6 Mio. EUR beliefen (3M 2025: 3,8 Mio. EUR) und von stabilen Mieteinnahmen in Höhe von 3,1 Mio. EUR (3M 2025: 3,0 Mio. EUR) geprägt waren. Die sonstigen Erträge in Höhe von 2,8 Mio. EUR (3M 2025: 1,1 Mio. EUR) stiegen hauptsächlich aufgrund der Auflösung von Rückstellungen und hatten in absoluten Zahlen nur einen geringen positiven Einfluss auf die Profitabilität. Der Periodenüberschuss hat sich in der Folge auf 12,2 Mio. EUR (3M 2025: 5,1 Mio. EUR) mehr als verdoppelt, gestützt durch ein höheres EBITDA und geringere Abschreibungen.
Verhaltene Marktaktivität in 3M 2026
Die Transaktionsaktivität für Kunden war in 3M 2026 verhalten, was auf die erhöhte Unsicherheit und Marktvolatilität zurückzuführen war, die durch verschärfte geopolitische Spannungen verursacht wurden. In 3M 2026 zeigten Kunden eine generell abwartende Haltung, um die möglichen Auswirkungen der geopolitischen Spannungen auf die Zinsvolatilität und die Bewertungen von Vermögenswerten einzuschätzen. Die abgeschlossenen (closed) Ankäufe beliefen sich auf 0,2 Mrd. EUR (3M 2025: 0,9 Mrd. EUR). Gleichzeitig verblieben auch die abgeschlossenen (closed) Verkäufe mit 0,2 Mrd. EUR (3M 2025: 0,1 Mrd. EUR) auf einem niedrigen Niveau.
Die erhöhte geopolitische Unsicherheit wirkte sich auch auf das von Kunden eingeworbene Eigenkapital aus, das sich auf 0,1 Mrd. EUR belief (3M 2025: 0,2 Mrd. EUR). Zum 31. März 2026 beliefen sich die ausstehenden offenen Eigenkapitalzusagen, die für Investitionen für Kunden über verwaltete Fonds zur Verfügung stehen, auf 1,3 Mrd. EUR (31. Dezember 2025: 1,3 Mrd. EUR), wodurch PATRIZIA die Flexibilität behält, bei sich bietenden Gelegenheiten zu investieren und die AUM zu steigern.
Trotz dieses Umfelds sicherte sich PATRIZIA von EIB Global (Europäische Investitionsbank) eine neue Kapitalzusage für seine Investmentstrategie zur Energiewende, was die anhaltende Nachfrage der Investoren nach thematischen Investitionen in Sachwerte unterstreicht.
Finanzausblick für 2026 bestätigt
Somit bleibt der im März 2026 vorgelegte Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2026 unverändert, wobei die Geschäftsführung folgendes erwartet:
Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, kommentiert: „Während die Kundenaktivität in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 verhalten blieb, zeigt unsere finanzielle Performance die Widerstandsfähigkeit, Profitabilität und Skalierbarkeit unserer Plattform. Gleichzeitig setzen wir Kapital gezielt ein und treiben wichtige Initiativen in den Bereichen Living, Infrastruktur und Asset Management Plattformen voran, um das Unternehmen so zu positionieren, dass es von der nächsten Phase des Zyklus profitieren kann. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass Investitionslösungen in unseren identifizierten „DUEL“-Megatrends – Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende sowie modernes Leben – das langfristige Wachstum weiterhin stützen werden.“
Martin Praum, CFO der PATRIZIA SE, ergänzt: „Unsere Ergebnisse spiegeln die anhaltende Verbesserung der Ertragsqualität und der operativen Effizienz wider. Die in den letzten Jahren umgesetzten Maßnahmen schlagen sich nun in einer deutlich höheren Profitabilität, einer schlankeren Kostenbasis und einer verbesserten finanziellen Flexibilität nieder.“
PATRIZIA: Investmentmanager für internationale smart Real Assets
PATRIZIA hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, einen positiven Beitrag zu leisten. Seit 1992 engagiert sich das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder. Seit 1999 hat die PATRIZIA Foundation mehr als 800.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation
Kontakt
Dr. Janina RochellDirector Investor Relations
Phone:+49 69 643505-1229
Mobile: +49 151 64085881
investor.relations@patrizia.ag
11.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
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|Telefon:
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|DE000PAT1AG3
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|PAT1AG
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