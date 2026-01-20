INTERSHOP Communications Aktie

20.01.2026 10:00:23

EQS-News: PBS Holding AG erweitert Zusammenarbeit mit Intershop und migriert auf KI-gestützte Cloud-Plattform

EQS-News: INTERSHOP Communications AG / Schlagwort(e): Vertrag
PBS Holding AG erweitert Zusammenarbeit mit Intershop und migriert auf KI-gestützte Cloud-Plattform

20.01.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • langjähriger Intershop-Kunde verlängert seit über 20 Jahren bestehenden Vertrag
  • strategische Entscheidung für Cloud-basierte Agentic-Commerce-Plattform und Zukunftssicherheit
  • stabiles Fundament für internationales Wachstum, Partnermodelle und KI-gestützte Innovation

Jena, 20. Januar 2026 – Die Intershop Communications AG, global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, setzt ihre Zusammenarbeit mit der PBS Holding AG langfristig fort. Im Rahmen einer kürzlich getroffenen Vereinbarung wird die PBS Holding Gruppe auf Intershops Cloud-basierte Agentic-Commerce-Plattform wechseln und damit Zugang zu Intershops KI-Funktionalitäten wie dem Intershop Copilot for Buyers erhalten.

Die PBS Holding Gruppe zählt zu den langjährigsten Kunden von Intershop und nutzt die Technologie bereits seit mehr als 20 Jahren in der On-Premise-Version als zentrales Element ihrer digitalen Commerce-Strategie. Mit der Vertragsverlängerung verbindet das Unternehmen nun einen wichtigen nächsten Schritt in seiner technologischen Weiterentwicklung. Der Wechsel auf Intershops Cloud-Plattform schafft die Grundlage für eine moderne, skalierbare IT-Architektur und unterstützt die strategische Ausrichtung der PBS Holding Gruppe auf nachhaltiges internationales Wachstum.

„Wir als PBS stehen für die Kategorien Papier-, Büro-, Schul- und Hygieneprodukte und verstehen uns nicht als reiner Verkäufer, sondern wir bieten ein umfassendes Servicekonzept angepasst an die unterschiedlichen Geschäftsbereiche B2B, Großhandel und Partner-/Franchisemodelle“, erklärt Dr. Richard Scharmann MBA, CEO der PBS Holding AG. „Wir betreiben mit Intershop aktuell 11 Webshops in drei Ländern. Darunter sind auch unsere Partnermodelle, also individuelle Webshops, die wir den Endkunden von über 500 Händlern bereitstellen. Durch unsere jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Intershop sind wir in der Lage, sowohl zentrale Synergien in der Vermarktung zu realisieren als auch die Flexibilität der individuellen Lösung je Shop bereitzustellen. Ein zentraler strategischer Baustein der PBS ist außerdem unser Fokus auf das Thema M&A. Auch hier erwarten wir eine deutlich beschleunigte und vereinfachte Integration von neuen Firmen auf die Intershop-Plattform.“

Ausschlaggebend für die Entscheidung waren neben den Vorteilen des Cloud-Betriebs – darunter höhere Skalierbarkeit, verbesserte Wartbarkeit und kürzere Innovationszyklen – auch Intershops KI-Funktionen, die echten, messbaren Mehrwert für E-Commerce-Teams liefern. Mit dem Intershop Copilot for Buyers kann die PBS Holding Gruppe die Kundeninteraktion verbessern, Support-Aufwand reduzieren und B2B-Kaufentscheidungen beschleunigen.

„Die Vertragsverlängerung mit der PBS Holding Gruppe ist für uns ein starkes Zeichen des Vertrauens“, sagt Markus Dränert, CEO der Intershop Communications AG. „PBS und Intershop verbindet seit vielen Jahren eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Wechsel in die Cloud und der Einsatz künstlicher Intelligenz sind wichtige nächste Schritte, um die Plattform langfristig zukunftssicher aufzustellen und neue Anforderungen im internationalen B2B-Commerce flexibel zu unterstützen.“

Die Migration auf Intershops Cloud-Plattform ist für 2026 geplant und wird in Zusammenarbeit mit zertifizierten Intershop-Partnern umgesetzt.

 

Über die PBS Holding:
Die PBS Holding AG mit Hauptsitz in Wels, Österreich, ist einer der führenden europäischen Büroartikel-Distributoren und mittlerweile in zehn Ländern mit über 20 Gesellschaften sowohl im Bereich Großhandel als auch B2B-Direktvertrieb vertreten. Rund 1.400 Mitarbeiter erwirtschafteten einen Jahresumsatz von 436 Millionen Euro im Jahr 2024.
 

Über Intershop:
Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.
Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.de.

 

Intershop Pressekontakt:
pr@intershop.de, Tel: +49-3641-50-1000
https://www.intershop.com/de/presseportal
 

 

 


20.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Intershop Communications AG
Steinweg 10
07743 Jena
Deutschland
Telefon: +49 3641 50 0
E-Mail: ir@intershop.de
Internet: www.intershop.de
ISIN: DE000A254211
WKN: A25421
Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2262852

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2262852  20.01.2026 CET/CEST

