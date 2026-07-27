EQS-News: Pentixapharm schließt Kapitalerhöhung ab – Neue Aktien vollständig platziert

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Pentixapharm schließt Kapitalerhöhung ab – Neue Aktien vollständig platziert



27.07.2026 / 20:50 CET/CEST

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Pentixapharm schließt Kapitalerhöhung ab und erzielt Bruttoerlöse von insgesamt rund EUR 20,4 Millionen aus der vollständigen Platzierung neuer Aktien, um die PANDA-Phase-3-Studie voranzutreiben

Erlöse unterstützen zentrale Phase-3-Aktivitäten und die US-Expansion nach FDA-Freigabe „Study May Proceed" und Fast-Track-Designation für [68Ga]Ga-PentixaFor

Berlin, 27. Juli 2026 – Die Pentixapharm Holding AG, Berlin (ISIN DE000A40AEG0, WKN A40AEG), hat heute den Abschluss der am 1. Juli 2026 gestarteten Kapitalerhöhung, bestehend aus Bezugsangebot und anschließender Privatplatzierung, bekannt gegeben. Insgesamt wurden 11.020.212 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennwert zu einem Preis von EUR 1,85 je neuer Aktie platziert. Das Angebot war substantiell überzeichnet, sodass sämtliche angebotenen Aktien platziert werden konnten, wodurch Bruttoemissionserlöse von rund EUR 20,4 Millionen erzielt wurden.

Der Abschluss der Finanzierung folgt auf zwei wichtige US-regulatorische Meilensteine für [68Ga]Ga-PentixaFor. Im Juni 2026 schloss die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) ihre 30-tägige Prüfung des Antrags auf Zulassung eines Prüfpräparats (Investigational New Drug, IND) für die US-Phase-3-Studie PANDA ab und gestattete den Studienbeginn („Study May Proceed"). Im Juli 2026 gewährte die FDA dem Wirkstoff [68Ga]Ga-PentixaFor die Fast-Track-Designation zur diagnostischen Subtypisierung erwachsener Patienten mit bestätigtem primärem Hyperaldosteronismus.

Dr. Dirk Pleimes, CEO von Pentixapharm, kommentierte: „Der Abschluss dieser Finanzierung stellt uns zusätzliche Mittel zur Verfügung, um zentrale Aktivitäten in der PANDA-Phase-3-Studie sowie unsere Expansion in den Vereinigten Staaten voranzutreiben. Zudem verschafft er uns eine stärkere Ausgangsposition, während wir unsere Prüfung von Partnerschafts- und Auslizenzierungsmöglichkeiten, insbesondere in den USA, intensivieren. Das starke Gesamtinteresse und die hohe Bezugsquote zeigen, dass Pentixapharm seit dem Spin-off von der Eckert & Ziegler SE eine Aktionärsstruktur entwickelt hat, die die Unternehmensstrategie voll unterstützt. Dafür möchten wir uns bei unseren bestehenden Aktionären und den neuen Investoren ganz herzlich bedanken."

PANDA ist eine auf die USA fokussierte, zulassungsrelevante Phase-3-Studie, die [68Ga]Ga-PentixaFor PET/CT als nicht-invasiven bildgebenden Ansatz zur Subtypisierung erwachsener Patienten mit bestätigtem primärem Hyperaldosteronismus untersucht und die Entscheidung zwischen chirurgischer und langfristiger medikamentöser Behandlung unterstützen soll. Pentixapharm bereitet den Start von PANDA für das zweite Halbjahr 2026 vor. Die Fast-Track-Designation ermöglicht einen intensiveren Austausch mit der FDA während der Entwicklung und kann bei Erfüllung der entsprechenden Kriterien zu einem effizienteren Zulassungsverfahren beitragen.

Pentixapharm beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse in erster Linie zur Finanzierung zentraler Schritte der PANDA-Phase-3-Studie sowie der weiteren Unternehmensentwicklung und Expansion in den US-Markt zu verwenden. Ein weiterer Teil der Nettoemissionserlöse soll für die fortgesetzte Vorbereitung klinischer Entwicklungsaktivitäten sowie zur Stärkung der Fertigungs- und Versorgungsinfrastruktur des Unternehmens eingesetzt werden. Diese Maßnahmen sollen die klinische Entwicklung in der Spätphase der Unternehmensprogramme unterstützen und die Grundlage für eine mögliche künftige Kommerzialisierung weiter ausbauen.

Darüber hinaus beabsichtigt Pentixapharm, mit den Erlösen die CXCR4-basierte Theranostik-Plattform weiterzuentwickeln, einschließlich PentixaTher in hämatologisch-onkologischen Indikationen. Schließlich sollen die Erlöse die Eigenkapitalbasis des Unternehmens stärken und allgemeine Unternehmenszwecke sowie das Betriebskapital über das erste Quartal 2027 hinaus finanzieren.

Während der Bezugsfrist vom 7. Juli 2026 bis zum 21. Juli 2026 wurden Bezugsrechte für 9.096.771 neue Aktien ausgeübt, einschließlich der über das Mehrbezugsangebot erworbenen Aktien. Dies entsprach 82,5 % des geplanten Gesamtvolumens der Kapitalerhöhung und erbrachte allein aus dem Bezugsangebot Bruttoemissionserlöse von rund EUR 16,8 Millionen. Nach Abschluss der Privatplatzierung am 27. Juli 2026 wurden alle verbleibenden 1.923.441 neuen Aktien bei ausgewählten qualifizierten institutionellen Investoren platziert. Der Hauptaktionär von Pentixapharm, die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, übte ihre Bezugsrechte wie zuvor angekündigt vollständig aus. Das Bezugsangebot und die Privatplatzierung wurden von der BankM AG als Lead Manager und durch NuWays als Selling Agent begleitet.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung von EUR 24.795.477,00 um EUR 11.020.212,00 auf EUR 35.815.689,00 erhöhen. Die Transaktion erfolgte unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals der Gesellschaft. Nach Abzug geschätzter Transaktionskosten von rund EUR 0,75 Millionen erwartet Pentixapharm Nettoemissionserlöse von rund EUR 19,65 Millionen.

Für das öffentliche Angebot der neuen Aktien oder deren Zulassung zum Handel wurde kein Wertpapierprospekt veröffentlicht. Gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 hat Pentixapharm ein Dokument mit den nach Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 erforderlichen Angaben veröffentlicht, das seit dem 3. Juli 2026 auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations verfügbar ist.

Über Pentixapharm

Die Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP) ist ein klinisches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Berlin, das innovative nuklearmedizinische Ansätze entwickelt, um Ärzten eine präzisere Erkennung, Charakterisierung und Behandlung schwerer Erkrankungen zu ermöglichen. Die Wirkstoffe des Unternehmens sind darauf ausgelegt, medizinische Radioisotope gezielt an definierte biologische Zielstrukturen zu liefern – entweder für die hochauflösende molekulare Bildgebung oder für die zielgerichtete Radioligandentherapie.

Die Pipeline von Pentixapharm basiert auf der CXCR4-Zielstruktur, einem wissenschaftlich gut validierten Rezeptor mit Relevanz in zahlreichen Krankheitsbereichen, und umfasst diagnostische und therapeutische Programme in den Bereichen Endokrinologie, Kardiologie und Onkologie. Das Leitprogramm [68Ga]Ga-PentixaFor befindet sich in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie PANDA zur nicht-invasiven Subtypisierung des primären Hyperaldosteronismus. Das PENTHERA-Programm treibt die CXCR4-gerichtete Theranostik-Plattform in die Phase I/II in der Onkologie voran. Ergänzend zur CXCR4-Plattform entwickelt Pentixapharm zudem eine Antikörperplattform der nächsten Generation, die auf CD24 abzielt, einen aufkommenden Immun-Checkpoint bei schwer behandelbaren Krebsarten.

Kontakt

Pentixapharm Holding AG

Investor Relations

Robert-Rössle-Straße 10

13125 Berlin

Deutschland

E-Mail: ir@pentixapharm.com

Website: www.pentixapharm.com

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot der neuen Aktien erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Bezugsangebots und des von der Gesellschaft veröffentlichten Anhang-IX-Dokuments.

Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung bestimmt, in der eine solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre.

Die neuen Aktien wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung („Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Securities Act erfolgt oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungspflichten des Securities Act besteht. Ein öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht stattfinden.