EQS-News: PERFORMANCE ONE AG: Fortsetzung der deutlich verbesserten Ertragsentwicklung in den ersten Monaten 2023

PERFORMANCE ONE AG: Fortsetzung der deutlich verbesserten Ertragsentwicklung in den ersten Monaten 2023



18.07.2023 / 10:00 CET/CEST

Performance One AG: Fortsetzung der deutlich verbesserten Ertragsentwicklung in den ersten Monaten 2023

Testierter Konzernabschluss 2022 heute veröffentlicht

Bestätigung der Prognose 2023; auch im 2. Halbjahr Verbesserung gegenüber Vorjahr erwartet

Mannheim, 18. Juli 2023 Die Performance One AG konnte die bereits im zweiten Halbjahr 2022 erzielte Ertragsverbesserung auch in den ersten sechs Monaten 2023 fortsetzen. Auch im zweiten Halbjahr 2023 wird eine Ergebnissteigerung gegenüber Vorjahr erwartet. Nach dem heute veröffentlichten testierten Konzernjahresabschluss 2022 betrug das EBITDA des Gesamtjahres 2022 -0,7 Mio. Euro, das innerhalb der ausgegebenen Prognose lag. Davon entfielen -0,9 Mio. Euro auf das erste Halbjahr und +0,2 Mio. Euro auf das zweite Halbjahr. Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG: Wir können bereits heute sagen, dass wir diese Verbesserung auch in den ersten sechs Monaten 2023 fortgesetzt haben. Ertrag vor Umsatz sowie ein starker Fokus auf Cash-Generierung und Liquidität bleiben im Kerngeschäft der Performance One AG unsere Ziele. Gleichzeitig wollen wir bei der E-Health Evolutions GmbH mit unserer E-Mental-Health-Plattform couch:now zügig weiterwachsen.

Tobias Reinhardt, Vorstand der Performance One AG: 2023 wollen wir auch auf Gesamtjahressicht wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Für das zweite Halbjahr rechnen wir erneut mit einer Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr. Wir können unsere im April abgegebene Prognose in vollem Umfang bestätigen. 2022 und speziell das zweite Halbjahr haben bereits eine gute Grundlage geschaffen. Wir konnten das Eigenkapital deutlich stärken und die Liquidität leicht ausbauen. Zudem haben wir unsere Kreditlinie weiterhin nicht in Anspruch genommen. Der Performance One-Konzern hat 2022 einen Umsatz von 11,8 Mio. Euro erzielt und lag damit leicht unterhalb des Vorjahreswertes von 12,4 Mio. Euro, aber gleichzeitig am oberen Rand der Prognose. Der Personalaufwand blieb 2022 mit 5,9 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Die Abschreibungen stiegen von 0,3 Mio. Euro auf 0,5 Mio. Euro, insbesondere als Ergebnis der Investitionstätigkeit in neue Produkte in den zurückliegenden Perioden. Das EBIT verbesserte sich von -1,8 Mio. Euro in 2021 auf -1,2 Mio. Euro. Das auf die Aktionäre der Performance One AG entfallende Konzernergebnis lag 2022 bei -1,0 Mio. Euro nach -1,5 Mio. Euro im Vorjahr. Das Konzerneigenkapital konnte 2022 nicht zuletzt durch erfolgreiche Kapitalerhöhungen mit 0,6 Mio. Euro wieder in den positiven Bereich gebracht werden. Die Liquidität lag zum 31.12.2022 bei 0,7 Mio. Euro und damit leicht höher als am Vorjahresbilanzstichtag. Gleichzeitig wurde 2022 die bestehende Kontokorrentlinie bei den Bankpartnern nicht in Anspruch genommen.

2023 plant Performance One einen Umsatz in der Bandbreite von 11,6 Mio. Euro bis 12,6 Mio. Euro. Das EBITDA soll 2023 zwischen 0,0 und 0,3 Mio. Euro liegen. Denis Lademann: Auch bei einer Umsatzentwicklung ungefähr auf Vorjahresniveau planen wir, unseren Markt im Bereich Digital-Marketing und der Digitalisierung der Absatzwege zu outperformen. Der Wachstumsfokus liegt auf unserer E-Mental-Health-Plattform couch:now. Hier wird sich auch auszahlen, dass wir immer mehr Unternehmen für unsere Plattform gewinnen können, die so ihr betriebliches Gesundheitswesen auf ein neues Level heben. Zusätzlich haben wir mit der vivida bkk eine erste Krankenkasse als Kunden und Partner neu gewinnen können, die von unserer Plattform überzeugt ist. Auch in diesem Segment gibt es umfangreiches weiteres Potenzial.

Über PERFORMANCE ONE

PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert.

IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de