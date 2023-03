EQS-News: pferdewetten.de AG: Aufstockung der 7,50% Wandelanleihe 2023/28: Beginn der Bezugsfrist

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme

pferdewetten.de AG: Aufstockung der 7,50% Wandelanleihe 2023/28: Beginn der Bezugsfrist



21.03.2023 / 07:55 CET/CEST

Aufstockung der 7,50% Wandelanleihe 2023/28: Beginn der Bezugsfrist Vom 23. März 2023 bis zum 06. April 2023 jeweils inklusive - läuft die Bezugsfrist für den Aufstockungsbetrag für die von der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) emittierte Wandelanleihe mit der ISIN DE000A30V8X3. Weitere bis zu 3 Mio. Euro werden angeboten, von denen die Aktionäre bis zu 2,9 Mio. Euro im Rahmen des Bezugsrechtsangebot zeichnen können. Die restlichen 0,1 Mio. Euro kommen im Rahmen einer Privatplatzierung auf den Markt. Wie schon bei der Bezugsrechtsemission im Februar 2023 ist auch dieses Mal ein Überbezug durch die Aktionäre möglich. 1.593 Aktien berechtigen zum Bezug einer Wandelanleihe im Nennwert von 1.000 Euro. Wiederum haben bereits weitere potenzielle Investoren ihr Interesse bekundet, die Wandelanleihe zu zeichnen. Da die Wandelanleihe bereits seit dem 01. März 2023 valutiert, sind von den Erwerbern Stückzinsen in Höhe von 8,63 Euro je 1.000 Euro Schuldverschreibung für den Zinslauf bis zum 12. April 2023 zu entrichten. Alle Inhaber der insgesamt bis zu 8 Mio. Euro Wandelanleihe erhalten dann am ersten Zinstermin, dem 01. März 2024, den vollen Zinskupon in Höhe von 7,5% p.a. vergütet. Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: Die große Nachfrage nach unserer ersten Anleiheemission in der Unternehmensgeschichte hat uns sehr gefreut. Wir danken allen Gläubigern für ihren damit zum Ausdruck gebrachten Vertrauensvorschuss! Der Aufstockungsbetrag von weiteren bis zu 3 Mio. Euro. gibt uns noch mehr Möglichkeiten für die Umsetzung unserer Strategie zum Ausbau des stationären Sportwetten-Geschäfts. Je 1.000 Euro Nominalbetrag der Wandelanleihe können in 80 neue Aktien der pferdewetten.de AG gewandelt werden. Der Bezugspreis je neuer Aktie errechnet sich somit unverändert mit 12,50 Euro. Die Aktien der pferdewetten.de AG werden ab dem 21.03.2023 ex Bezugsrecht gehandelt. Auf der Folgeseite sind alle Eckpunkte der Emission zusammengefasst. Düsseldorf, den 21.03.2023 Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag Aufstockung der 7,50 % Wandelanleihe 2023/28 Volumen: von 5 Mio. Euro um bis zu 3 Mio. Euro auf bis zu 8 Mio. Euro Laufzeit: 5 Jahre Zinskupon: 7,50 % p.a. Zinstermine: 01.03.2024 / 01.03.2025 / 01.03.2026 / 01.03.2027 / 01.03.2028 Tilgung: Endfälligkeit am 01.03.2028 Emissionspreis: 1.000 Euro Stückzinsen: für die Zeit vom 1. März 2023 bis zum 12. April 2023 8,63 Euro je Schuldverschreibung Stückelung: 1.000 Euro ISIN / WKN DE000A30V8X3 / A30V8X Börsennotierung: Einbeziehung in den Freiverkehr Frankfurt beabsichtigt Bezugsfrist: 23. März bis 06. April 2023 jeweils einschließlich Bezugsverhältnis: 1.593 Aktien : 1 WSV à 1.000 Euro Wandlungsverhältnis: 1.000 Euro zu 80 neue Aktien Wandlungspreis: 12,50 Euro je neue Aktie Barausgleich für Bruchteile: nein Ausübungszeitraum: erste zwei Wochen eines jeden Kalendervierteljahres Sicherheiten: keine Negativerklärung: ja Verwässerungsschutz: ja Kündigungsrecht der Emittentin: nein Gezeichnetes Kapital aktuell: 4.836.418 Euro Gezeichnetes Kapital voll verwässert: bis zu 5.476.418 Euro Dividendenberechtigung: im Jahr der Wandlung ab Beginn des Geschäftsjahres Überbezug und Privatplatzierung: ja

