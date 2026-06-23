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23.06.2026 13:20:13

EQS-News: pferdewetten.de AG: BaFin leitet Anlassprüfung des Konzernabschlusses 2024 ein

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Jahresbericht
pferdewetten.de AG: BaFin leitet Anlassprüfung des Konzernabschlusses 2024 ein

23.06.2026 / 13:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

pferdewetten.de AG: BaFin leitet Anlassprüfung des Konzernabschlusses 2024 ein

  • Hinweis im Testat auf zwei Bilanzpositionen
  • Vorstand kooperiert vollumfänglich

 

Düsseldorf, 23. Juni 2026

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) mitgeteilt, dass sie eine Anlassprüfung des offengelegten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 nebst des zugehörigen zusammengefassten Lageberichts gemäß § 107 Absatz 1Satz 1 des WpHG einleitet.

Die Prüfung umfasst den Ansatz und die Bewertung aktiver latenter Steuern bei einer Reihe von Verlusten in der näheren Vergangenheit sowie den Ansatz und die Bewertung wertgeminderter Anzahlungen der Gesellschaft.

Christian Gruber, CEO der pferdewetten.de AG: „Mit Schreiben vom 02.06.2026 haben wir der BaFin vorab bereits mitgeteilt, dass wir vollumfänglich an einem entsprechenden Bilanzkontrollverfahren mitwirken werden. Im 2024er-Testat unseres Wirtschaftsprüfers wird auf die beiden adressierten, schwierig zu bewertenden Positionen hingewiesen, die nun einer weiteren Prüfung durch die BaFin unterzogen werden.“

 

 

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag


23.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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