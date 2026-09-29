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29.09.2026 13:41:13

EQS-News: pferdewetten.de AG: Bezugsfrist beendet

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
pferdewetten.de AG: Bezugsfrist beendet

29.09.2026 / 13:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

pferdewetten.de AG: Bezugsfrist beendet

-          Kapitalerhöhung erbringt bereits fast vier Mio. Euro für

           -    Akquisitionen von Sportwettbüros für den Eigenbestand

           -    Investitionen ins Onlinewachstum der Segmente Pferd und Sport

-           Private Placement für restliche ca. zwei Mio. Euro läuft

Düsseldorf, 29. September 2026 – Die Bezugsfrist für neue Aktien der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) aus der am 25. August 2026 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus dem Genehmigten Kapital 2026 ist in der letzten Woche abgelaufen.

Aus Bezugsrechtsausübungen, Überbezugsleistungen und Zeichnungen aufgrund von Backstop-Vereinbarungen gezeichneten Aktien fließen der Gesellschaft bereits fast vier Mio. Euro an liquiden Mitteln vor Kosten der Kapitalerhöhung zu.

Christian Gruber, CEO der pferdewetten.de AG: „Mein herzlicher Dank gilt allen Investoren für dieses starke Vertrauenssignal. Mit den neuen finanziellen Mitteln werden wir insbesondere in attraktive Standorte investieren, damit unseren Eigenbestand an Sportwettbüros erhöhen, und zudem unter anderem Investitionen ins Onlinewachstum der Segmente Pferd und Sport tätigen, um so aus eigener Kraft zusätzliche Ergebnisbeiträge zu erschließen.“

Die Gesellschaft ist derzeit in Gesprächen mit weiteren Investoren, um im Rahmen einer Privatplatzierung weitere ca. zwei Mio. Euro einzuwerben.

 Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag


29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200QG00R11VCOUR60
EQS News ID: 2407134

 
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2407134  29.09.2026 CET/CEST

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