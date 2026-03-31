Pferdewetten.de Aktie
WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777
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31.03.2026 23:20:23
EQS-News: pferdewetten.de AG: Bilanzsitzung zum Jahresabschluss 2024
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EQS-News: pferdewetten.de AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
pferdewetten.de AG:
Bilanzsitzung zum Jahresabschluss 2024
Düsseldorf, 31. März 2026
Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat sich in seiner heutigen Bilanzsitzung mit dem Jahresabschluss 2024 befasst.
Im Beisein des Wirtschaftsprüfers und des Vorstands wurden die Prüfungsergebnisse diskutiert und letzte Themen ausgeräumt.
Der Wirtschaftsprüfer beabsichtigt, dem Aufsichtsrat in Kürze den finalen Bericht vorzulegen.
Am Tag der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 werden der neue CEO Christan Gruber und Pierre Hofer allen Interessierten den Geschäftsbericht erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben.
Kontakt:
pferdewetten.de AG
Telefon: +49 (0) 211 781 782 10
E-Mail: ir@pferdewetten.de
31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|pferdewetten.de AG
|Kaistr. 4
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2 11 / 7817820
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|+49 (0)2 11 / 78178299
|E-Mail:
|verwaltung@pferdewetten.de
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
|ISIN:
|DE000A2YN777
|WKN:
|A2YN77
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2301892
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2301892 31.03.2026 CET/CEST
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