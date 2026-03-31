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31.03.2026 23:20:23

EQS-News: pferdewetten.de AG: Bilanzsitzung zum Jahresabschluss 2024

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
pferdewetten.de AG: Bilanzsitzung zum Jahresabschluss 2024

31.03.2026 / 23:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

pferdewetten.de AG:

 

Bilanzsitzung zum Jahresabschluss 2024

  

Düsseldorf, 31. März 2026

 

Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat sich in seiner heutigen Bilanzsitzung mit dem Jahresabschluss 2024 befasst.

Im Beisein des Wirtschaftsprüfers und des Vorstands wurden die Prüfungsergebnisse diskutiert und letzte Themen ausgeräumt.

Der Wirtschaftsprüfer beabsichtigt, dem Aufsichtsrat in Kürze den finalen Bericht vorzulegen.

Am Tag der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 werden der neue CEO Christan Gruber und Pierre Hofer allen Interessierten den Geschäftsbericht erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben.

 

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

 


31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
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EQS News ID: 2301892

 
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