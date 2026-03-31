EQS-News: pferdewetten.de AG: Bilanzsitzung zum Jahresabschluss 2024

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pferdewetten.de AG: Bilanzsitzung zum Jahresabschluss 2024



31.03.2026 / 23:20 CET/CEST

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pferdewetten.de AG:

Bilanzsitzung zum Jahresabschluss 2024

Düsseldorf, 31. März 2026

Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat sich in seiner heutigen Bilanzsitzung mit dem Jahresabschluss 2024 befasst.

Im Beisein des Wirtschaftsprüfers und des Vorstands wurden die Prüfungsergebnisse diskutiert und letzte Themen ausgeräumt.

Der Wirtschaftsprüfer beabsichtigt, dem Aufsichtsrat in Kürze den finalen Bericht vorzulegen.

Am Tag der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 werden der neue CEO Christan Gruber und Pierre Hofer allen Interessierten den Geschäftsbericht erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben.

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