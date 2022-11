EQS-News: pferdewetten.de AG: Einladung zum Earnings Call Q3 2022 am 14.11.2022

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Konferenz

pferdewetten.de AG: Einladung zum Earnings Call Q3 2022 am 14.11.2022



11.11.2022 / 17:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



pferdewetten.de AG: Einladung zum Earnings Call Q3 2022 am 14.11.2022 Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) lädt alle interessierten Anleger und Analysten zum Earnings Call am Montag, 14.11.2022, um 11:00 Uhr ein. Pierre Hofer wird die Ergebnisse des 3. Quartals 2022 erläutern und einen Ausblick auf die künftige Geschäftsentwicklung geben. Zur Registrierung: Montega CONNECT: pferdewetten.de AG - Earnings Call Q3 2022. Düsseldorf, den 11.11.2022 Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

11.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com