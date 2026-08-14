Pferdewetten.de Aktie
WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777
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14.08.2026 18:48:13
EQS-News: pferdewetten.de AG: Erfreuliche Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2026
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EQS-News: pferdewetten.de AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
pferdewetten.de AG: Erfreuliche Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2026
Düsseldorf, 14.08.2026
Die pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute ihren Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht.
Die Umsatzerlöse stiegen um 25,4% von 27,9 Mio. Euro auf 35,0 Mio. Euro.
Christian Gruber, CEO der pferdewetten.de AG: „Wir können über eine erfreuliche Entwicklung der pferdewetten.de AG im ersten Halbjahr 2026 berichten. Die in diesem Zeitraum erzielten Ergebnisse spiegeln unsere strategische Neuausrichtung und die ersten Erfolge unseres Kostensenkungsprogramms deutlich wider. Das erste Halbjahr 2026 unterstreicht unsere operativen Fortschritte und die gestärkte Ertragskraft der Gesellschaft.“
Das Pferdewetten-Segment bleibt weiterhin ein stabiler Umsatzgarant: Mit einem Spielvolumen von +28% und einem GGR-Anstieg von 76% gegenüber dem Vorjahreszeitraum unterstrich es seine starke Performance.
Auch die Sportwette zeigte in beiden Vertriebskanälen (Retail-Shopgeschäft / Online) ein starkes Wachstum auf – insbesondere das Online-Segment profitierte von der konsequenten produkt- und kundenorientierten Ausrichtung mit einer Umsatzsteigerung von 51%.
Im Retail-Shopgeschäft setzte sich die positive Umsatzentwicklung ebenfalls fort (+21% Net Gaming Revenue / NGR), während gleichzeitig die Kostenstruktur weiter optimiert wurde. Negative Übernahmeeffekte aus dem Vorjahr konnten mehr als kompensiert werden.
„Unser Fokus lag im ersten Halbjahr 2026 besonders auf der nachhaltigen Reduktion der Kosten. Spürbar ist das bereits in der deutlichen EBITDA-Wende von -196 T€ auf +3.029 T€ im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zusätzlich haben wir einen Schwerpunkt auf Vertragsneuverhandlungen gelegt, um unsere Margen zu stärken und Umsatzquellen zu optimieren,“ äußert sich der Gesamtvorstand der pferdewetten.de AG.
Die positiven Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 untermauern die unveränderte Prognose: Der Vorstand strebt für das Gesamtjahr weiterhin einen Umsatz von 70 Mio. € bis 80 Mio. € bei einem EBITDA von 5 Mio. € bis 10 Mio. € an.
Der Vorstand sieht die Gesellschaft damit auf dem besten Weg, die pferdewetten.de AG nachhaltig profitabel zu führen.
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Eine Übersicht über die Gewinn- und Verlustrechnung steht auf der letzten Seite dieser Corporate News.
Christian Gruber wird die Halbjahreszahlen 2026 sowie die aktuelle Entwicklung der pferdewetten.de AG am kommenden Montag, 17.08.2026, um 09:30 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz erläutern.
Die Anmeldung dazu ist unter dem folgenden Link möglich:
Kontakt:
pferdewetten.de AG
Telefon: +49 (0) 211 781 782 10
E-Mail: ir@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
Halbjahreszahlen 2026 vs. 2025
14.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|pferdewetten.de AG
|Kaistr. 4
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2 11 / 7817820
|Fax:
|+49 (0)2 11 / 78178299
|E-Mail:
|verwaltung@pferdewetten.de
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
|ISIN:
|DE000A2YN777
|WKN:
|A2YN77
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200QG00R11VCOUR60
|EQS News ID:
|2383420
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2383420 14.08.2026 CET/CEST
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