EQS-News: pferdewetten.de AG: Testierter Jahresabschluss 2024 veröffentlicht

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pferdewetten.de AG: Testierter Jahresabschluss 2024 veröffentlicht



17.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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pferdewetten.de AG:

Testierter Jahresabschluss 2024 veröffentlicht

Umsatzrekord von 46,33 Mio. Euro

EBITDA bei minus 19,29 Mio. Euro (minus 10,97 Mio. Euro 2023)

Round Table Call heute um 12:00 Uhr

Düsseldorf, 17. April 2026

Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) beschließt das Geschäftsjahr 2024, wie schon Ende Februar 2026 vermeldet, mit einem neuen Umsatzrekord in Höhe von 46,33 Mio. Euro nach 25,35 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2023.

Am stärksten wuchs der Umsatz in der Sportwette in den stationären Geschäften: von 11,82 Mio. Euro im Jahr 2023 um 190% auf 34,33 Mio. Euro 2024.

Im Online-Geschäft legte der Sportwetten-Umsatz von 0,59 Mio. Euro 2023 um 151% auf 1,47 Mio. Euro 2024 zu.

In der Pferdewette erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 10,52 Mio. Euro Umsatz (12,95 Mio. Euro in 2023).

Nach den bereits am 30. Januar 2026 verkündeten einmaligen bilanziellen Anpassungen liegt das EBITDA 2024 final bei minus 19,29 Mio. Euro (2023: minus 10,97 Mio. Euro).

Vor den Sondereffekten – insbesondere den Kosten für rechtliche und andere Beratung (1.092 T€), in denen die Kosten für die Erstellung des Restrukturierungsgutachtens (509 T€) bereits enthalten sind, den Mehrkosten für den Jahresabschluss (282 T€) und den Abfindungen (216 T€) sowie den Kosten für den Interim-Vorstand (233 T€) und den außerordentlichen Abwertungen in 2024 (9,7 Mio. Euro) – liegt das EBITDA 2024 bei minus 8,9 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt im Geschäftsjahr 2024 bei minus 22,99 Mio. Euro (minus 12,73 Mio. Euro in 2023).

Der CEO Christian Gruber und der CFO Lars Corbo werden das 2024er Zahlenwerk heute um 12:00 Uhr detailliert im Rahmen einer Round Table-Präsentation erläutern und zudem einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 geben.

Zur Anmeldung: Round Table pferdewetten.de AG

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand weiterhin einen erneuten Umsatzrekord von rund 55 bis 57 Mio. Euro, was einer Steigerung von mehr als 20% entspricht. Der operative Turnaround mit einer EBITDA-Guidance für 2025 in Höhe von plus 0,5 bis 1,2 Mio. Euro wird bestätigt.



Die Hauptversammlung mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2024 ist für den 29. Mai 2026 in Düsseldorf geplant.

In der Folge der Hauptversammlung werden die jungen pferdewetten.de-Aktien ebenfalls die ISIN DE000A2YN777 erhalten.

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag