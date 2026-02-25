Pferdewetten.de Aktie

WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777

25.02.2026 14:42:33

EQS-News: pferdewetten.de AG: Vollzug der Beschlüsse der Gläubigerversammlungen der Unternehmenswandelanleihen 2023 und 2024

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleihe
pferdewetten.de AG: Vollzug der Beschlüsse der Gläubigerversammlungen der Unternehmenswandelanleihen 2023 und 2024

25.02.2026 / 14:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

pferdewetten.de AG: Vollzug der Beschlüsse der Gläubigerversammlungen der Unternehmenswandelanleihen 2023 und 2024

 

Düsseldorf, 25. Februar 2026

Die Beschlüsse der Gläubiger der Wandelanleihe 2023/2028 (ISIN DE000A30V8X3) und der Wandelanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70) der pferdewetten.de AG wurden vollzogen.

Die gemäß den Beschlüssen der Gläubigerversammlungen jeweils angepassten Anleihebedingungen wurden der jeweiligen Sammelurkunde, die bei der Clearstream Europe AG hinterlegt sind, in geeigneter Form beigefügt. Die geänderten Anleihebedingungen sind auf der Internetseite der pferdewetten.de AG im Bereich Investor Relations verfügbar.

Der bei der Zahlstelle rechtzeitig hinterlegte Zinsbetrag in Höhe des neuen Zinssatzes von 2,50 Prozent in Bezug auf die Wandelanleihe 2024/2029 wird nunmehr kurzfristig an die Gläubiger ausgezahlt werden. Die Gesellschaft hat die Zahlstelle entsprechend angewiesen.

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de


25.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2281554

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281554  25.02.2026 CET/CEST

