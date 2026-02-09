Pfisterer Aktie
WKN DE: PFSE21 / ISIN: DE000PFSE212
|
09.02.2026 09:00:04
EQS-News: PFISTERER erhält Zuschlag für die Anschlusstechnik im größten deutschen Offshore-Windpark
|
EQS-News: Pfisterer Holding SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
PRESSEMITTEILUNG
09. Februar 2026
PFISTERER erhält Zuschlag für die Anschlusstechnik im größten deutschen Offshore-Windpark
Winterbach, Deutschland: Die PFISTERER Holding SE hat den Zuschlag für die Lieferung elektrischer Anschlusstechnik für die Offshore-Windparks Nordlicht I und Nordlicht II erhalten. Auftraggeber ist der Energieversorger Vattenfall. Mit einer installierten Gesamtleistung von 1,7 Gigawatt zählt das Nordlicht-Projekt zu den wichtigsten Bausteinen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Nordlicht I soll mit rund 980 Megawatt (MW) das größte Offshore-Windprojekt des Landes werden.
PFISTERER übernimmt im Rahmen des Projekts die sichere elektrische Verbindung zwischen den Windturbinen und dem Seekabelnetz. Zum Einsatz kommen vormontierte Lösungen, die direkt offshore installiert werden können – schnell, zuverlässig und wartungsarm. Produziert werden sie am PFISTERER-Standort in Winterbach, wo jahrzehntelange Erfahrung in der Hochspannungstechnik und deutsches Ingenieurwissen zusammenfließen. Die Lieferung ist für Anfang 2027 geplant; das Auftragsvolumen liegt im oberen einstelligen Millionenbereich.
„Wir freuen uns, mit unserem Know-how zum technischen Erfolg dieses bedeutenden Offshore-Projekts beizutragen und gleichzeitig die nachhaltige Energieversorgung Deutschlands voranzubringen“, erläutert Dr. Konstantin Kurfiss, Mitglied des Vorstands der PFISTERER Holding SE. „Mit PFISTERER haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite mit hohen Standards an Qualität, Technik und Service. Damit schaffen wir eine zuverlässige Basis für die Stromübertragung aus dem Nordlicht-Projekt", ergänzt Ian Baker, Head of Energy Infrastructure von Vattenfall.
TECHNOLOGIEKOMPETENZ FÜR OFFSHORE-ANWENDUNGEN WELTWEIT
Mit diesem Auftrag stärkt PFISTERER seine Position als führender Anbieter von Hochspannungsverbindungen im Offshore-Sektor. Das Unternehmen bringt umfassende Erfahrung aus zahlreichen internationalen Offshore- und Netzanbindungsprojekten ein und hat seine Kompetenz bei der Entwicklung zuverlässiger elektrischer Verbindungslösungen unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen vielfach unter Beweis gestellt.
Das Bildmaterial zum Download finden Sie hier: Download-LINK
Über PFISTERER
Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit führendes, börsennotiertes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an zentralen Schnittstellen in Stromnetzen von der Erzeugung über die Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie. Mit über 100 Jahren Erfahrung seit unserer Gründung im Jahr 1921 sind wir an 17 Standorten in 15 Ländern vertreten und beliefern Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit. PFISTERER steht für Unabhängigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, eine sichere und zukunftsfähige Energieinfrastruktur zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.
PRESSEKONTAKT
Trang Grün
Corporate Head of Marketing & Communication
Tel.: +49 151 44382202
E-Mail: trang.gruen@pfisterer.com
PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Web: www.pfisterer.com
09.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PFISTERER Holding SE
|Rosenstr. 44
|73650 Winterbach
|Deutschland
|Telefon:
|+49 7181 7005-0
|E-Mail:
|info@pfisterer.com
|Internet:
|www.pfisterer.com
|ISIN:
|DE000PFSE212
|WKN:
|PFSE21
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|EQS News ID:
|2272788
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272788 09.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfisterer
|
09:00
|EQS-News: PFISTERER erhält Zuschlag für die Anschlusstechnik im größten deutschen Offshore-Windpark (EQS Group)
|
09:00
|EQS-News: PFISTERER Wins Contract for Connection Technology in Germany’s Largest Offshore Wind Farm (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-News: PFISTERER eröffnet neues Trainingszentrum in Riad – Wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-News: PFISTERER Opens New Training Center in Riyadh – Major Milestone in Growth Strategy (EQS Group)
|
18.12.25
|EQS-News: PFISTERER Strengthens Its Growth Trajectory with New Syndicated Loan Agreement (EQS Group)
|
18.12.25
|EQS-News: PFISTERER stärkt Wachstumskurs mit neuem Konsortialkreditvertrag (EQS Group)
|
27.11.25
|EQS-News: Johannes Linden als CFO des Jahres 2025 ausgezeichnet (EQS Group)
|
27.11.25
|EQS-News: Johannes Linden Named CFO of the Year 2025 (EQS Group)