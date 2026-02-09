EQS-News: PFISTERER erhält Zuschlag für die Anschlusstechnik im größten deutschen Offshore-Windpark

EQS-News: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

PFISTERER erhält Zuschlag für die Anschlusstechnik im größten deutschen Offshore-Windpark



09.02.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

09. Februar 2026

PFISTERER erhält Zuschlag für die Anschlusstechnik im größten deutschen Offshore-Windpark

Winterbach, Deutschland: Die PFISTERER Holding SE hat den Zuschlag für die Lieferung elektrischer Anschlusstechnik für die Offshore-Windparks Nordlicht I und Nordlicht II erhalten. Auftraggeber ist der Energieversorger Vattenfall. Mit einer installierten Gesamtleistung von 1,7 Gigawatt zählt das Nordlicht-Projekt zu den wichtigsten Bausteinen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Nordlicht I soll mit rund 980 Megawatt (MW) das größte Offshore-Windprojekt des Landes werden.

PFISTERER übernimmt im Rahmen des Projekts die sichere elektrische Verbindung zwischen den Windturbinen und dem Seekabelnetz. Zum Einsatz kommen vormontierte Lösungen, die direkt offshore installiert werden können – schnell, zuverlässig und wartungsarm. Produziert werden sie am PFISTERER-Standort in Winterbach, wo jahrzehntelange Erfahrung in der Hochspannungstechnik und deutsches Ingenieurwissen zusammenfließen. Die Lieferung ist für Anfang 2027 geplant; das Auftragsvolumen liegt im oberen einstelligen Millionenbereich.



WICHTIGER BEITRAG ZUR ENERGIEWENDE



Die Windparks Nordlicht I und II entstehen rund 85 Kilometer nördlich der Insel Borkum in der deutschen Nordsee. Der Baubeginn ist für 2026 vorgesehen, der Abschluss und die Inbetriebnahme für 2028. Nach Fertigstellung sollen die Anlagen jährlich etwa 6 Terawattstunden (TWh) Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen – genug, um rund 1,7 Millionen Haushalte zu versorgen. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung des deutschen Energiesystems und zur Erreichung der nationalen Klimaziele.

„Wir freuen uns, mit unserem Know-how zum technischen Erfolg dieses bedeutenden Offshore-Projekts beizutragen und gleichzeitig die nachhaltige Energieversorgung Deutschlands voranzubringen“, erläutert Dr. Konstantin Kurfiss, Mitglied des Vorstands der PFISTERER Holding SE. „Mit PFISTERER haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite mit hohen Standards an Qualität, Technik und Service. Damit schaffen wir eine zuverlässige Basis für die Stromübertragung aus dem Nordlicht-Projekt", ergänzt Ian Baker, Head of Energy Infrastructure von Vattenfall.

TECHNOLOGIEKOMPETENZ FÜR OFFSHORE-ANWENDUNGEN WELTWEIT

Mit diesem Auftrag stärkt PFISTERER seine Position als führender Anbieter von Hochspannungsverbindungen im Offshore-Sektor. Das Unternehmen bringt umfassende Erfahrung aus zahlreichen internationalen Offshore- und Netzanbindungsprojekten ein und hat seine Kompetenz bei der Entwicklung zuverlässiger elektrischer Verbindungslösungen unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen vielfach unter Beweis gestellt.

Das Bildmaterial zum Download finden Sie hier: Download-LINK

Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit führendes, börsennotiertes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an zentralen Schnittstellen in Stromnetzen von der Erzeugung über die Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie. Mit über 100 Jahren Erfahrung seit unserer Gründung im Jahr 1921 sind wir an 17 Standorten in 15 Ländern vertreten und beliefern Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit. PFISTERER steht für Unabhängigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, eine sichere und zukunftsfähige Energieinfrastruktur zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

PRESSEKONTAKT

Trang Grün

Corporate Head of Marketing & Communication

Tel.: +49 151 44382202

E-Mail: trang.gruen@pfisterer.com

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Web: www.pfisterer.com