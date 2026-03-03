EQS-News: PFISTERER Holding SE: Deutliches Umsatz- und Margenwachstum im Geschäftsjahr 2025

EQS-News: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

PFISTERER Holding SE: Deutliches Umsatz- und Margenwachstum im Geschäftsjahr 2025



03.03.2026

3. März 2026

PFISTERER Holding SE: Deutliches Umsatz- und Margenwachstum im Geschäftsjahr 2025

Winterbach, Deutschland: Die PFISTERER Holding SE hat heute vorläufige und ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Auf Basis dieser Zahlen blieb das Unternehmen dem eingeschlagenen Wachstumskurs treu und verzeichnete eine fortgesetzt positive operative Entwicklung. Die wesentlichen Finanzkennzahlen liegen am oberen Ende der Erwartungen des Vorstands.

Der Umsatz der PFISTERER Holding SE erhöhte sich im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um ca. 17 % auf rund 450 Mio. Euro (Vorjahr 383,1 Mio. Euro). Damit setzte PFISTERER seinen Wachstumskurs fort und entwickelte sich stabil in einem strukturell günstigen Marktumfeld. Die Umsätze des 4. Quartals lagen über 120 Mio. Euro und überstiegen diejenigen des Vorjahres (2024: 98 Mio. Euro) um circa 25 %.

Der Auftragseingang legte im Berichtszeitraum deutlich um rund 30 % gegenüber dem Vorjahr auf knapp 550 Mio. Euro zu (Vorjahr 423,2 Mio. Euro), im 4. Quartal wurden etwa 117 Mio. Euro und damit fast 17 % höhere Auftragseingänge als im Vergleichsquartal des Vorjahres gebucht. Der resultierende Auftragsbestand belief sich zum Stichtag 31. Dezember 2025 auf fast 335 Mio. Euro (Vorjahr 234,9 Mio. Euro) und entspricht damit einem Wachstum von knapp 40 %; er bildet somit eine ausgezeichnete Grundlage für das künftige Umsatzwachstum.

PFISTERER steigerte im Geschäftsjahr 2025 sein adjustiertes EBITDA um über 24 % auf etwa 80 Mio. Euro (Vorjahr: 64,6 Mio. Euro) und führte die überproportional positive Ergebnisentwicklung der Vorjahre fort. Der (adjustierte) operative Cashflow erhöhte sich nach 42,6 Mio. Euro im Vorjahr auf jetzt rund 58 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025. Wie zum IPO angekündigt wurden die Investitionen, vor allem zur Kapazitätssteigerung und für den Bau des HVDC-Labors sowie der vollständigen Übernahme von Power CSL, auf nunmehr über 38 Mio. Euro (Vorjahr 17,9 Mio. Euro) deutlich gesteigert. Die Anzahl der Mitarbeiter wuchs im Jahresverlauf konzernweit um 11,2 % auf 1.378.

Alle genannten Zahlen sind vorläufig sowie untestiert und können sich im Rahmen der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer noch ändern. Die Veröffentlichung der endgültigen, geprüften Geschäftszahlen 2025 und der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 ist für den 15. April 2026 vorgesehen.

„Wir verfolgen einen ausgewogenen Ansatz bei der Steuerung von Wachstum und Profitabilität“, erläutert Johannes Linden, Mitglied des Vorstands und Sprecher der PFISTERER Holding SE. „Unsere strategischen Schwerpunkte liegen dabei auf der weiteren Stärkung der Kapazitäten des Kerngeschäfts in bestehenden Märkten, der gezielten Erweiterung der Präsenz in ausgewählten Regionen sowie dem konsequenten Vorantreiben technologischer Innovationen, wie zum Beispiel im Bereich der Hochspannungs-Gleichstrom-Technologie (HVDC).“

Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit tätiges, börsennotiertes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Seit 1921 entwickelt das Unternehmen Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen für Energieinfrastrukturen. PFISTERER entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an systemkritischen Schnittstellen in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen – überall dort, wo maximale Betriebssicherheit gefordert ist. Die Produkte kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: von der Energieerzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung. Mit 19 Standorten in 15 Ländern und Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit steht PFISTERER für technisch anspruchsvolle Lösungen und langjährige Engineering-Kompetenz mit dem Ziel, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

