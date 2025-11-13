EQS-News: PFISTERER schließt Typprüfung für 320 kV HVDC-Kabelsystem erfolgreich ab

EQS-News: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges

PFISTERER schließt Typprüfung für 320 kV HVDC-Kabelsystem erfolgreich ab



13.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

13. November 2025

PFISTERER schließt Typprüfung für 320 kV HVDC-Kabelsystem erfolgreich ab

Winterbach, Deutschland – Die PFISTERER Holding SE hat als weltweit erster unabhängiger Anbieter von Kabelgarnituren erfolgreich eine vollumfängliche Typprüfung für ein 320 kV HVDC-Kabelsystem abgeschlossen. Damit erreicht PFISTERER einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur Marktreife seiner HVDC-Produktlinie und unterstreicht seine Rolle als Technologieführer im Bereich elektrischer Verbindungs- und Isolierungstechnik.

SCHLÜSSELTECHNOLGIE FÜR STROMNETZE DER ZUKUNFT

„Für die Energiebranche ist das ein wichtiger Schritt: Erstmals wird ein unabhängiger Garnituren-Lieferant in der Lage sein, kabelherstellerübergreifend HVDC-Garnituren weltweit anzubieten. PFISTERER wird so zu einem Enabler, der zahlreichen international agierenden Kabelherstellern den Einstieg in den HVDC-Markt ermöglicht“, erklärt Dr. Konstantin Kurfiss, Mitglied des Vorstands der PFISTERER Holding SE.

Die Nachfrage nach HVDC-Systemen soll in den kommenden Jahren stark steigen. Grund dafür ist der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien, der grenzüberschreitende Transport großer Energiemengen über weite Distanzen sowie die steigende Integration von Offshore-Windparks in die Stromnetze. HVDC gilt hierbei als Schlüsseltechnologie.

UMFASSEND GETESTETES SYSTEM

Im Rahmen der Typprüfung wurde ein 320 kV HVDC-Kabelsystem geprüft, bestehend aus zwei fluid-gefüllten Freiluftendverschlüssen mit Verbundisolatoren, einer Aufziehmuffe mit EPDM-Muffenkörper sowie einem Hochspannungskabel. Die Tests erfolgten gemäß der internationalen Norm IEC 62895. „Der erfolgreiche Abschluss dieser Tests zeigt die hohe Zuverlässigkeit unserer HVDC-Kabelgarnituren. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Gestaltung der Stromnetze von morgen zu leisten“, betont Fabrice Jedrej, Head of HVDC bei PFISTERER.

NÄCHSTE SCHRITTE UND WEITERE INITIATIVEN

Im nächsten Schritt wird eine Präqualifizierungsprüfung durchgeführt, die die Langzeitstabilität des entwickelten HVDC-Systems sicherstellt und eine weitere Grundlage für den weltweiten Einsatz bildet. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen intensiv an neuen Werkstoffentwicklungen für innovative HVDC-Isoliersysteme und an der Schaffung eines eigenen HVDC-Stecksystems, das flexible und zuverlässige Verbindungen ermöglicht. Mit dem im Aufbau befindlichen HVDC-Qualifizierungszentrum wird PFISTERER künftig seine Kompetenzen weiter stärken und so den globalen Ausbau zukunftsfähiger Energienetze aktiv unterstützen.

Das Bildmaterial zum Download finden Sie hier: Download-LINK

Über PFISTERER

PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen – von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.300 Mitarbeitende. Weltweit ist die PFISTERER Holding SE mit 17 operativen Standorten in 15 Ländern vertreten.

PRESSEKONTAKT FÜR RÜCKFRAGEN

Trang Grün

Corporate Head of Marketing & Communication

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Tel.: +49 151 44382202

E-Mail: trang.gruen@pfisterer.com

Web: www.pfisterer.com