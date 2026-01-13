Pierer Mobility Aktie

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

13.01.2026 10:09:53

EQS-News: PIERER Mobility AG: Änderung der Firma auf Bajaj Mobility AG erfolgt

EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Unternehmensrestrukturierung
PIERER Mobility AG: Änderung der Firma auf Bajaj Mobility AG erfolgt

13.01.2026 / 10:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News          

  

PIERER Mobility AG: Änderung der Firma auf Bajaj Mobility AG erfolgt

Wels, 13.01.2026. Mit dem heutigen Tag, 13.01.2026, sind die im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung vom 19.11.2025 beschlossene Änderung des Firmenwortlauts in Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) sowie Sitzverlegung im Firmenbuch eingetragen worden. Der Firmensitz befindet sich damit nunmehr in Mattighofen, die Adresse lautet:

 

Bajaj Mobility AG

Stallhofnerstraße 3

5230 Mattighofen

Österreich

 

Das neue Logo der Bajaj Mobility AG ist dieser Meldung beigefügt.

Bajaj Mobility AG Logo copyright Bajaj Mobility AG

Bajaj Mobility AG Logo copyright Bajaj Mobility AG

 

Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

 

Für weitere Informationen

Investor Relations

Dipl.-Ök. Stephanie Kniep

Tel: +43 664 2896931

E-Mail: ir@pierermobility.com (künftig ir@bmag.com)

Website: https://www.pierermobility.com (künftig https://www.bajajmobility.com)

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM (künftig BMAG); Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI


13.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PIERER Mobility AG
Edisonstrasse 1
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 (0) 7242 69 402
E-Mail: ir@pierermobility.com
Internet: www.pierermobility.com
ISIN: AT0000KTMI02
WKN: A2JKHY
Börsen: SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2259158

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2259158  13.01.2026 CET/CEST

