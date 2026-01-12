Pierer Mobility Aktie

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

12.01.2026 15:24:23

EQS-News: PIERER Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG): KTM AG erweitert Vorstand

EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie
PIERER Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG): KTM AG erweitert Vorstand

12.01.2026 / 15:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News          

PIERER Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG): KTM AG erweitert Vorstand

Wels, 12.01.2026. Der Aufsichtsrat der KTM AG hat beschlossen, den Vorstand des Unternehmens mit 01. April 2026 um die Position des Chief Commercial Officers (CCO) zu erweitern. Stephan Reiff wird die Position übernehmen.

In seiner neuen Funktion wird Stephan Reiff künftig für Vertrieb, Marketing, Brand Strategy, Händlernetz und Aftersales zuständig sein. Mit über 25 Jahren internationaler Industrie- und Automotive-Erfahrung gilt er als ausgewiesener Experte für globale Vertriebs-, Marketing- und Markenstrategien. Seit 2022 verantwortet Reiff als Vice President Customer, Brand & Sales bei BMW Motorrad weltweit Vertrieb, Marketing und Aftersales. Unter seiner Leitung erzielte BMW Motorrad 2024 einen Umsatz von über 3 Milliarden Euro.

Zuvor bekleidete Reiff verschiedene Schlüsselpositionen innerhalb der BMW Group, darunter Vice President Product Strategy, Vice President Aftersales für BMW North America sowie Vice President Parts Logistic Services mit globaler Verantwortung. Seine Karriere begann er als Logistics Engineer bei Honeywell, gefolgt von Beratungsprojekten bei A.T. Kearney. Reiff ist Diplom-Wirtschaftsingenieur der RPTU Kaiserlautern und verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung elektrifizierter Produktportfolios, dem Aufbau globaler Teams und der Steuerung internationaler Händlernetzwerke.

Gottfried Neumeister, CEO der KTM AG:

„Mit Stephan Reiff gewinnen wir eine außergewöhnlich erfahrene und strategisch starke Führungspersönlichkeit für Vertrieb und Marketing. Seine internationale Expertise, sein tiefes Branchenwissen und seine nachweislichen Erfolge im Premium-Zweiradsegment stärken unsere Position. Mit der Berufung von Stephan Reiff setzt die KTM AG ihre strategische Neuausrichtung konsequent fort – mit klarem Fokus auf Stabilität, internationale Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum.“

Über die KTM AG

Die KTM AG, ein Unternehmen der PIERER Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG), ist ein führender europäischer Hersteller von Motorrädern. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt sie zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.


KTM-AG_Stephan-Reiff_Copyright-KTM-AG

KTM-AG_Stephan-Reiff_Copyright-KTM-AG


 

Für weitere Informationen

Investor Relations

Dipl.-Ök. Stephanie Kniep

Tel: +43 664 2896931

E-Mail: ir@pierermobility.com

Website: https://www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM;

Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI


12.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PIERER Mobility AG
Edisonstrasse 1
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 (0) 7242 69 402
E-Mail: ir@pierermobility.com
Internet: www.pierermobility.com
ISIN: AT0000KTMI02
WKN: A2JKHY
Börsen: SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2258630

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2258630  12.01.2026 CET/CEST

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Pierer Mobility (Bajaj Mobility)

