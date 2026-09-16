EQS-News: Piotr Dziergas zum Chief Operating Officer (COO) bestellt

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Piotr Dziergas zum Chief Operating Officer (COO) bestellt



16.09.2026 / 12:09 CET/CEST

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Piotr Dziergas zum Chief Operating Officer (COO) bestellt

Feldkirchen bei München, 16. September 2026 – (ISIN DE000A0LR936) – Der Verwaltungsrat der STEICO SE hat heute Herrn Piotr Dziergas zum geschäftsführenden Direktor und Chief Operating Officer (COO) bestellt. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit von drei Jahren.

Herr Dziergas (geb. 1976) ist Master of Science in Engineering Physics und verfügt über langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Unternehmen der holzverarbeitenden Industrie. Seit 2024 ist er Werksleiter des größten STEICO Werks am Standort Czarnków (Polen). Unter seiner Leitung konnten bereits wesentliche Effizienzsteigerungen in der Produktion erzielt werden.

Herr Dziergas folgt Herrn Thorsten Leicht nach, der im August zum CEO der STEICO SE berufen wurde.

Mit Herrn Dziergas übernimmt ein erfahrener Manager das Ressort Produktion, der bereits mit sämtlichen Aspekten des Unternehmens vertraut ist. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass seine Expertise einen wesentlichen Beitrag für eine weiter steigende Produktionseffizienz leisten wird und wünscht ihm für die neue Position viel Erfolg.

Kontakt

Andreas Schulze

STEICO SE

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