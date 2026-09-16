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16.09.2026 12:09:43

EQS-News: Piotr Dziergas zum Chief Operating Officer (COO) bestellt

EQS-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Personalie
Piotr Dziergas zum Chief Operating Officer (COO) bestellt

16.09.2026 / 12:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Piotr Dziergas zum Chief Operating Officer (COO) bestellt

Feldkirchen bei München, 16. September 2026 – (ISIN DE000A0LR936) – Der Verwaltungsrat der STEICO SE hat heute Herrn Piotr Dziergas zum geschäftsführenden Direktor und Chief Operating Officer (COO) bestellt. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit von drei Jahren.

Herr Dziergas (geb. 1976) ist Master of Science in Engineering Physics und verfügt über langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Unternehmen der holzverarbeitenden Industrie. Seit 2024 ist er Werksleiter des größten STEICO Werks am Standort Czarnków (Polen). Unter seiner Leitung konnten bereits wesentliche Effizienzsteigerungen in der Produktion erzielt werden.

Herr Dziergas folgt Herrn Thorsten Leicht nach, der im August zum CEO der STEICO SE berufen wurde.

Mit Herrn Dziergas übernimmt ein erfahrener Manager das Ressort Produktion, der bereits mit sämtlichen Aspekten des Unternehmens vertraut ist. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass seine Expertise einen wesentlichen Beitrag für eine weiter steigende Produktionseffizienz leisten wird und wünscht ihm für die neue Position viel Erfolg.

Kontakt
Andreas Schulze
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Fon: +49-(0)89-99 15 51-548
Fax: +49-(0)89-99 15 51-704
E-Mail: a.schulze@steico.com
www.steico.com


16.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Deutschland
Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0
Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 700
E-Mail: info@steico.com
Internet: http://www.steico.com
ISIN: DE000A0LR936
WKN: A0LR93
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299007UCGLCBLO3OE49
EQS News ID: 2400254

 
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2400254  16.09.2026 CET/CEST

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