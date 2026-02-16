PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|
16.02.2026 11:39:33
EQS-News: PNE AG: Erfolgreiches Jahr 2025 für die Vermarktungsplattform Wattmate
|
EQS-News: PNE AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Corporate News
PNE AG: Erfolgreiches Jahr 2025 für die Vermarktungsplattform Wattmate
Cuxhaven, 16. Februar 2026 – Mit dem Launch der digitalen Plattform Wattmate im vergangenen Jahr hat die PNE-Gruppe ihr bisheriges PPA-as-a-Service-Geschäft konsequent weiterentwickelt. Dies spiegelt sich im starken Erfolg der Plattform wider: Allein im Jahr 2025 wurden 80 Wind-, PV- und Batteriespeicherprojekte mit einer installierten Leistung von rund 1,1 Gigawatt im Zuge der Stromvermarktung erfolgreich begleitet.
Wattmate bedient einen klaren Trend im Markt. Die Vermarktung erneuerbarer Erzeugung wird zunehmend komplexer und gleichzeitig erfolgskritischer. Dabei rücken stärker als in der Vergangenheit zusätzliche Vermarktungspotenziale in den Vordergrund – nicht nur durch mittel- und langfristige Stromverträge (Power Purchase Agreements, PPAs), sondern auch durch die Wahl einer projektspezifisch wertmaximierenden Vermarktungsform, die Kombination verschiedener Erzeugertypen oder die Erbringung von Systemdienstleistungen.
„Das Vermarktungspotenzial entscheidet immer häufiger über die Wirtschaftlichkeit eines Projekts“, erklärt Nils Kompe, Head of Power Origination & Green Markets bei PNE. „Standardannahmen greifen dabei oft zu kurz. Gefragt sind zukünftig projektspezifische, marktnahe und technologieübergreifende Vermarktungsansätze.“
Ein neuer und zentraler Trend ist das Thema „Co-Location-Batteriespeichersysteme“, also Batteriespeicher, die am gleichen Standort wie erneuerbare Erzeugungsanlagen stehen und denselben Netzanschluss nutzen. Sie werden inzwischen nicht nur im Kontext von Photovoltaik-, sondern auch von Windenergieprojekten intensiv diskutiert. Die intelligente Verknüpfung von Erzeugung und Flexibilität ermöglicht stabilere Erlösprofile und eröffnet zugleich neue Vermarktungsoptionen.
„Mit Wattmate können diese Aspekte ganzheitlich berücksichtigt werden. Die Plattform verbindet Markttransparenz, Strukturierungskompetenz und operative Erfahrung. Sie schafft damit eine Brücke zwischen Projektentwicklung, Finanzierung und Vermarktung“, ergänzt Nils Kompe.
Über die PNE-Gruppe
Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.
Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com
PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com
16.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PNE AG
|Peter-Henlein-Straße 2-4
|27472 Cuxhaven
|Deutschland
|Telefon:
|04721 / 718 - 06
|Fax:
|04721 / 718 - 200
|E-Mail:
|info@pnegroup.com
|Internet:
|https://www.pnegroup.com
|ISIN:
|DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
|WKN:
|A0JBPG, A30VJW
|Indizes:
|SDAX,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2276946
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2276946 16.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PNE AG
|
11:39
|EQS-News: PNE AG: Erfolgreiches Jahr 2025 für die Vermarktungsplattform Wattmate (EQS Group)
|
11:39
|EQS-News: PNE AG: Successful year 2025 for the Wattmate marketing platform (EQS Group)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
10.02.26
|EQS-News: PNE Group receives permits for two new wind farms in Germany in the fourth quarter of 2025 (EQS Group)
|
10.02.26
|EQS-News: PNE-Gruppe erhält im vierten Quartal 2025 Genehmigungen für zwei neue Windparks in Deutschland (EQS Group)
|
09.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu PNE AG
Aktien in diesem Artikel
|PNE AG
|9,05
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.