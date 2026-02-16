EQS-News: PNE AG: Erfolgreiches Jahr 2025 für die Vermarktungsplattform Wattmate

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE AG: Erfolgreiches Jahr 2025 für die Vermarktungsplattform Wattmate



16.02.2026

Digitale Stromvermarktung etabliert

Neue Erlöspotenziale für 2026 im Blick

Cuxhaven, 16. Februar 2026 – Mit dem Launch der digitalen Plattform Wattmate im vergangenen Jahr hat die PNE-Gruppe ihr bisheriges PPA-as-a-Service-Geschäft konsequent weiterentwickelt. Dies spiegelt sich im starken Erfolg der Plattform wider: Allein im Jahr 2025 wurden 80 Wind-, PV- und Batteriespeicherprojekte mit einer installierten Leistung von rund 1,1 Gigawatt im Zuge der Stromvermarktung erfolgreich begleitet.

Wattmate bedient einen klaren Trend im Markt. Die Vermarktung erneuerbarer Erzeugung wird zunehmend komplexer und gleichzeitig erfolgskritischer. Dabei rücken stärker als in der Vergangenheit zusätzliche Vermarktungspotenziale in den Vordergrund – nicht nur durch mittel- und langfristige Stromverträge (Power Purchase Agreements, PPAs), sondern auch durch die Wahl einer projektspezifisch wertmaximierenden Vermarktungsform, die Kombination verschiedener Erzeugertypen oder die Erbringung von Systemdienstleistungen.

„Das Vermarktungspotenzial entscheidet immer häufiger über die Wirtschaftlichkeit eines Projekts“, erklärt Nils Kompe, Head of Power Origination & Green Markets bei PNE. „Standardannahmen greifen dabei oft zu kurz. Gefragt sind zukünftig projektspezifische, marktnahe und technologieübergreifende Vermarktungsansätze.“

Ein neuer und zentraler Trend ist das Thema „Co-Location-Batteriespeichersysteme“, also Batteriespeicher, die am gleichen Standort wie erneuerbare Erzeugungsanlagen stehen und denselben Netzanschluss nutzen. Sie werden inzwischen nicht nur im Kontext von Photovoltaik-, sondern auch von Windenergieprojekten intensiv diskutiert. Die intelligente Verknüpfung von Erzeugung und Flexibilität ermöglicht stabilere Erlösprofile und eröffnet zugleich neue Vermarktungsoptionen.

„Mit Wattmate können diese Aspekte ganzheitlich berücksichtigt werden. Die Plattform verbindet Markttransparenz, Strukturierungskompetenz und operative Erfahrung. Sie schafft damit eine Brücke zwischen Projektentwicklung, Finanzierung und Vermarktung“, ergänzt Nils Kompe.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

