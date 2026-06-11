EQS-News: PNE AG: Platzierung der Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von 36,0 Mio. Euro abgeschlossen, Coupon bei 7,000 % fixiert

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PNE AG: Platzierung der Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von 36,0 Mio. Euro abgeschlossen, Coupon bei 7,000 % fixiert



11.06.2026 / 15:51 CET/CEST

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Corporate News

PNE AG: Platzierung der Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von 36,0 Mio. Euro abgeschlossen, Coupon bei 7,000 % fixiert

Großes Interesse bei Bestandsinvestoren

Fälligkeitenstruktur optimiert

Zinssatz in der unteren Hälfte der Zinsspanne

Cuxhaven, 11. Juni 2026 – Die PNE AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN DE000A460J75) mit einem Emissionsvolumen von 36,0 Mio. Euro abgeschlossen.

Bei großem Interesse der Bestandsinvestoren – die Annahmequote im Rahmen des Umtauschangebots lag bei rund 42 % und wurde voll zugeteilt – erfolgte die Platzierung unterhalb des ursprünglich avisierten Zielvolumens. Die attraktive Positionierung der PNE AG in ihren relevanten Märkten, das diversifizierte Geschäftsmodell sowie die signifikant angewachsenen wiederkehrenden Erlöse aus der Stromerzeugung wurden dabei sehr positiv wahrgenommen. Zugleich war im Rahmen der Vermarktung an neue Investoren Zurückhaltung erkennbar, die nicht primär in der PNE selbst, sondern im starken Zusammenhang mit dem herausfordernden Umfeld in der Erneuerbaren-Branche zu sehen ist.

Durch die Anleiheplatzierung ist das Ziel der Optimierung des Fälligkeitenprofils auch vor dem Hintergrund der komfortablen Liquiditätsposition der PNE AG von 61,2 Mio. Euro zum Stichtag 31. März 2026 erfüllt.

Der Zinssatz wurde mit Abschluss des Bookbuilding auf 7,000 % p.a. festgelegt und liegt damit in der unteren Hälfte der zu Beginn der Vermarktung ausgegebenen Zinsspanne von 6,750 % bis 7,750 % p.a.

Die im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungen wurden grundsätzlich voll zugeteilt, wobei die am letzten Tag der Zeichnungsfrist eingegangenen Orders mit maximal 75 % berücksichtigt wurden. Mehrbezugszeichnungen im Rahmen des Umtauschangebots sowie die Website-Zeichnung über die Emittentin wurden vollständig zugeteilt.

„Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns vor allem unsere bestehenden, aber auch neue Investoren entgegenbringen,“ sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. „Mit dem platzierten Anleihevolumen sehen wir uns bei der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie weiterhin auf einem guten Weg.“

Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Deutsche Börse AG ist für den 18. Juni 2026 (Ausgabe- und Valutatag) vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab dem 12. Juni 2026 möglich sein. Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG begleitet.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

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