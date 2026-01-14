EQS-News: PNE bereinigt die Projektpipeline nach einem operativ erfolgreichen Jahr

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Prognose

PNE bereinigt die Projektpipeline nach einem operativ erfolgreichen Jahr



14.01.2026 / 18:58 CET/CEST

Corporate News

PNE bereinigt die Projektpipeline nach einem operativ erfolgreichen Jahr

Wertberichtigung der Projektpipeline

Bereinigtes Konzern-EBITDA zwischen 70 und 80 Mio. Euro

Cuxhaven, 14. Januar 2026 – Der PNE-Konzern hat im Rahmen der Vorbereitung der Jahresabschlussarbeiten in einem strategischen Review die Bewertung verschiedener Projekte und Märkte der PNE AG vorgenommen. Das hat eine Bereinigung der Projektpipeline zur Folge.

Die resultierenden Wertberichtigungen wurden nötig aufgrund der wesentlich veränderten Marktbedingungen, vor allem in den internationalen Märkten Kanada, Spanien und Rumänien. Bereinigt um die jetzt zu erwartenden Wertberichtigungen würde das Konzern-EBITDA 2025 zwischen 70 Mio. und 80 Mio. Euro und damit innerhalb der bisherigen Guidance liegen. Die Wertberichtigungen haben keine Auswirkung auf die Liquidität der PNE AG. Aus Sicht des Vorstands sind mit den jetzt anstehenden Wertberichtigungen alle erkennbaren Risiken für die Bewertung der Projektpipeline berücksichtigt.

„Trotz dieser Wertberichtigungen hat die PNE AG ein operativ sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 hinter sich – das zeigt das bereinigte Ergebnis“, sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. „Wir waren in unserem Kerngeschäft profitabel. Wir konnten in einem herausfordernden Marktumfeld zahlreiche Projekt- und Projektrechtsverkäufe abschließen und auch unser Eigenbetriebsportfolio weiter deutlich ausbauen. Durch die Wertberichtigungen erfolgt eine Bereinigung unserer Projektpipeline, und das verbessert unser Risikoprofil und dennoch erzielen wir eines der besten Ergebnisse in der Geschichte der PNE AG.“

Im Geschäftsjahr 2025 hat die PNE AG Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 428 MW in Deutschland und in den internationalen Märkten verkauft. Auch der Bestand an Windparks im Eigenbetrieb ist von rund 429 MW Ende 2024 auf rund 497 MW Ende 2025 deutlich gestiegen. Dazu kamen allein in den ersten neun Monaten 2025 Genehmigungen für Windenergie- und PV-Projekte mit einer Leistung von insgesamt 510 MW.

„Die Bereinigung der Pipeline ist ein wichtiger Bestandteil unserer strategischen Fokussierung auf ertragreiche Märkte und Projekte. Wir setzen damit konsequent unsere Ausrichtung fort, die mit dem Verlassen der Märkte USA, UK, Schweden und Panama einhergeht. Die Türkei und Kanada werden folgen“, ergänzt Heiko Wuttke.

Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 und den testierten Konzernabschluss wird PNE am 26. März 2026 veröffentlichen.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie



Kontakt:

PNE AGHead of Corporate CommunicationsAlexander LennemannTel: +49 47 21 7 18 – 453E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.comPNE AGHead of Investor RelationsChristopher RodlerTel: +49 40 879 33 – 114E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com