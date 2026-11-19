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PNE-Gruppe erhält Genehmigungen für drei Windenergieprojekte mit 72 MW in Deutschland



19.11.2026 / 11:09 CET/CEST

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PNE-Gruppe erhält Genehmigungen für drei Windenergieprojekte mit 72 MW in Deutschland

Neun Windenergieanlagen in Niedersachsen und Brandenburg genehmigt

Projekte können nach ihrer Inbetriebnahme rund 57.700 Drei-Personen-Haushalte pro Jahr mit Strom versorgen

Cuxhaven, 19. November 2026 – Die PNE-Gruppe hat Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für drei Windenergieprojekte in Deutschland mit einer Gesamtnennleistung von 72 Megawatt (MW) erhalten. Die Genehmigungen betreffen den Windpark „Altenoythe“ in Niedersachsen und den Windpark „Calau“sowie die Erweiterung des Windparks „Zinndorf“ in Brandenburg.

Für den Windpark „Calau“ sind zwei Windenergieanlagen des Typs Vestas V172 mit einer Nennleistung von jeweils 7,2 MW vorgesehen. Die Gesamtnennleistung des Projekts beträgt 14,4 MW. Nach seiner Inbetriebnahme kann der Windpark rund 9.300 Drei-Personen-Haushalte pro Jahr mit klimafreundlichem Strom versorgen.

Für die Erweiterung des bestehenden Windparks „Zinndorf“ in Brandenburg hat die PNE-Gruppe die Genehmigung für eine weitere Windenergieanlage erhalten. Vorgesehen ist eine Anlage des Typs Vestas V172 mit einer Nennleistung von 7,2 MW. Nach ihrer Inbetriebnahme kann die zusätzliche Anlage rechnerisch rund 4.700 Drei-Personen-Haushalte pro Jahr mit klimafreundlichem Strom versorgen.

Der Windpark „Altenoythe“ wird als Kooperationsprojekt zwischen PNE und der VR-Bank in Südoldenburg eG umgesetzt. Eine Besonderheit ist die breit aufgestellte Eigentümerstruktur: Neben den Grundeigentümern und PNE sollen auch Bürger die Möglichkeit erhalten, sich im Rahmen eines Bürgerwindparks finanziell am Betrieb der Anlagen zu beteiligen. Genehmigt wurden sieben Windenergieanlagen des Typs Vestas V172. Mit einer Nennleistung von jeweils 7,2 MW ergibt sich für diese sieben Anlagen eine genehmigte Gesamtnennleistung von 50,4 MW. Drei weitere Windenergieanlagen befinden sich derzeit noch im Genehmigungsverfahren. Nach ihrer Inbetriebnahme können sie rund 43.700 Drei-Personen-Haushalte pro Jahr mit klimafreundlichem Strom versorgen.

„Die Genehmigungen für die Windparks Calau, Altenoythe und Zinndorf sind wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Umsetzung der drei Projekte“, sagt Roland Stanze, Chief Operating Officer (COO) der PNE AG. „Damit können wir die nächsten Entwicklungsschritte einleiten und den Ausbau der Windenergie in Deutschland weiter voranbringen. Die Erreichung dieser Meilensteine zeigt auch, dass unsere Projektpipeline stetig an Wert gewinnt.“

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Kontakt:PNE AGHead of Corporate CommunicationsAlexander LennemannTel: +49 47 21 7 18 – 453E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.comPNE AGHead of Investor RelationsChristopher RodlerTel: +49 40 879 33 – 114E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com