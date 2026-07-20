PNE Aktie

PNE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 10:50:24

EQS-News: PNE-Gruppe erhält im ersten Halbjahr 2026 Genehmigungen für Windenergieprojekte von rund 188 MW in Deutschland

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges
PNE-Gruppe erhält im ersten Halbjahr 2026 Genehmigungen für Windenergieprojekte von rund 188 MW in Deutschland

20.07.2026 / 10:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

PNE-Gruppe erhält im ersten Halbjahr 2026 Genehmigungen für Windenergieprojekte von rund 188 MW in Deutschland

  • Fünf Projekte erreichen mit Genehmigungen die nächste Entwicklungsphase
  • Wichtiger Beitrag zur regionalen Energieversorgung und zur Energiewende

Cuxhaven, 20. Juli 2026 – Die PNE-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für fünf Windenergieprojekte in Deutschland mit einer gesamten Nennleistung von rund 188 Megawatt (MW) erhalten. Die Genehmigungen betreffen den Windpark „Beerfelde“ in Brandenburg, den Windpark „Ehren“ in Niedersachsen, den Windpark „Balver Wald“ in Nordrhein-Westfalen, die Erweiterung des Windparks „Gebstedt/Willerstedt“ in Thüringen sowie das Repowering-Projekt „Gardelegen“ in Sachsen-Anhalt.

Für das Projekt „Beerfelde“ in Brandenburg sind 14 Windenergieanlagen mit einer Gesamtnennleistung von rund 100 MW vorgesehen.

Der Windpark „Ehren“ in Niedersachsen wird als Kooperationsprojekt mit einer regionalen Volksbank realisiert. Insgesamt sind vier Windenergieanlagen mit rund 29 MW Gesamtleistung geplant. Eine der Anlagen entfällt auf die PNE-Gruppe, drei weitere auf den Kooperationspartner.

Der Windpark „Balver Wald“ in Nordrhein-Westfalen umfasst drei Anlagen mit einer Gesamtnennleistung von rund 21 MW.

Im Projekt „Gebstedt/Willerstedt“ in Thüringen wurde die Genehmigung für zwei zusätzliche Windenergieanlagen erteilt. Es handelt sich um eine Erweiterung des bestehenden Windparks „Gebstedt“, den PNE gemeinsam mit EDF power solutions entwickelt. Auf jeden der beiden Projektpartner entfällt jeweils eine der genehmigten Anlagen. Die Gesamtleistung der Erweiterung liegt bei rund 14 MW.

Für den Windpark „Gardelegen“ in Sachsen-Anhalt hat PNE die Genehmigung für das Repowering erhalten. Dabei wird die Anzahl der Anlagen von ursprünglich sechs auf künftig vier reduziert. Die neuen Anlagen verfügen über eine Gesamtleistung von 24 MW. Trotz der geringeren Anlagenzahl wird sich der Stromertrag im Vergleich zum bisherigen Bestand deutlich erhöhen.

Mit einer gesamten Nennleistung von rund 188 MW tragen die Projekte nach ihrer Inbetriebnahme maßgeblich zur klimafreundlichen Stromerzeugung bei und leisten einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren und nachhaltigen Energieversorgung.

„Die erteilten Genehmigungen sind ein wichtiger Schritt für die Umsetzung unserer Unternehmensstrategie“, sagt Roland Stanze, Chief Operating Officer (COO) der PNE AG. „Die hohe Anzahl an Genehmigungen im ersten Halbjahr 2026 ist für uns natürlich sehr erfreulich. Nun können wir die nächsten Schritte in Richtung Umsetzung gehen und unsere Position als Clean Energy Solutions Provider weiter ausbauen.“

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

20.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
WKN: A0JBPG, A30VJW
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200KEHI6OQSGGN373
EQS News ID: 2368468

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2368468  20.07.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PNE AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PNE AG

mehr Analysen
18.06.26 PNE Buy Warburg Research
19.05.26 PNE Buy Warburg Research
04.02.26 PNE Buy Warburg Research
14.01.26 PNE Buy Warburg Research
26.11.25 PNE Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PNE AG 10,66 -0,37% PNE AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendiert, ist bei den deutschen Nachbarn ein moderates Plus zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen