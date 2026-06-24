EQS-News: PNE-Gruppe nimmt Windpark „Gnutz Ost“ in Betrieb – 18 MW für die nachhaltige Energieversorgung

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PNE-Gruppe nimmt Windpark „Gnutz Ost“ in Betrieb – 18 MW für die nachhaltige Energieversorgung



24.06.2026 / 10:32 CET/CEST

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PNE-Gruppe nimmt Windpark „Gnutz Ost“ in Betrieb – 18 MW für die nachhaltige Energieversorgung

Drei Windenergieanlagen mit insgesamt 18 MW erfolgreich in Betrieb genommen

Stromerzeugung für jährlich rund 11.600 Drei-Personen-Haushalte

Cuxhaven, 24. Juni 2026 – Die PNE-Gruppe hat den Windpark „Gnutz Ost“ in Schleswig-Holstein erfolgreich in Betrieb genommen. Dieser umfasst drei moderne Windenergieanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 18 Megawatt (MW).

Zum Einsatz kommen zwei Anlagen des Typs Vestas V162 sowie eine Anlage des Typs V150 mit jeweils 6 MW Leistung. Die Anlagen speisen bereits Strom in das Netz ein und leisten einen Beitrag zur Versorgung mit erneuerbarer Energie. Mit seiner Gesamtproduktion kann der Windpark den jährlichen Strombedarf von rund 11.600 Drei-Personen-Haushalten decken.

Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden, lokalen Partnern sowie den Landeigentümern realisiert. Die regionale Wertschöpfung des Projekts zeigt sich insbesondere in einer eigens zu diesem Zweck gegründeten lokalen Stiftung. Über diese Stiftung fließen Erlöse aus den Windparks „Gnutz Ost” und „Gnutz West”, die beide von der PNE-Gruppe realisiert wurden, in gemeinnützige Vorhaben in der Region. Beispiele hierfür sind die Unterstützung von Kindergärten oder die Sanierung von Spielplätzen.

„Gerade in Gnutz hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, von Beginn an im engen Austausch mit den Menschen vor Ort zu stehen und ihre Perspektiven in die Projektentwicklung einzubeziehen. Diese Zusammenarbeit bildet die Grundlage für den Erfolg und die langfristige Akzeptanz solcher Projekte“, sagt Roland Stanze, Chief Operating Officer (COO) der PNE AG.

Mit der Inbetriebnahme wird der Windpark „Gnutz Ost“ in das Eigenbetriebsportfolio der PNE-Gruppe überführt. Das Eigenbetriebsportfolio umfasst damit Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 484 MW. Die Integration des Windparks stärkt die Position der PNE-Gruppe als unabhängiger Stromerzeuger, leistet einen langfristigen Beitrag zu stabilen Cashflows und unterstützt eine nachhaltige Energieversorgung.

Die technische und kaufmännische Betriebsführung übernimmt die energy consult GmbH, eine Tochtergesellschaft der PNE AG.

Bereits im Juli 2025 hatte die PNE-Gruppe den benachbarten Windpark „Gnutz West“ mit einer Leistung von 30,8 MW fertiggestellt. Darüber hinaus bestehen im südlich angrenzenden Bereich weitere Entwicklungsperspektiven. Auf einer gesicherten Fläche ist dort die Errichtung von bis zu vier zusätzlichen Windenergieanlagen geplant.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Kontakt:PNE AGHead of Corporate CommunicationsAlexander LennemannTel: +49 47 21 7 18 – 453E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.comPNE AGHead of Investor RelationsChristopher RodlerTel: +49 40 879 33 – 114E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com