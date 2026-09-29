EQS-News: PNE-Gruppe verkauft erneut ein Windparkprojekt in Polen an einen globalen Akteur der Energiewende

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PNE-Gruppe verkauft erneut ein Windparkprojekt in Polen an einen globalen Akteur der Energiewende



29.09.2026 / 09:41 CET/CEST

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PNE-Gruppe verkauft erneut ein Windparkprojekt in Polen an einen globalen Akteur der Energiewende

PNE Polska veräußert bereits das dritte Projekt in diesem Jahr

Windparkprojekt umfasst 21 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 153 MW

Cuxhaven/Koszalin, 29. September 2026 – Erneut ist die PNE-Gruppe in Polen erfolgreich. Die polnische Tochtergesellschaft PNE Polska verkauft ein Windparkprojekt im Südwesten Polens an einen globalen Akteur der Energiewende.

Im Windpark „Karolew“ sollen sich 21 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 153 Megawatt (MW) drehen. PNE Polska wird den Windpark bis zur Phase ready-to-build weiterentwickeln. Die Baureife ist für 2029 vorgesehen. Die Inbetriebnahme soll 2031 erfolgen.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr ein weiteres Projekt an einen großen Investor verkauft zu haben", sagt Holger Gallas, CEO von PNE Polska. „Diese weitere Transaktion unterstreicht die hohe Qualität unserer Projektentwicklung und das Vertrauen, das internationale Partner in unsere Expertise und Zuverlässigkeit setzen.“

"Der dritte Projektverkauf innerhalb eines Jahres belegt die Stärke unserer Aktivitäten in Polen und bestätigt die strategische Bedeutung dieses Marktes für die PNE-Gruppe", ergänzt Roland Stanze, COO der PNE AG. „Angesichts des weiterhin dynamischen Ausbaus der erneuerbaren Energien bleibt Polen einer unserer Kernmärkte und bietet attraktive Möglichkeiten, unsere internationale Präsenz dort weiter auszubauen.“

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Kontakt:PNE AGHead of Corporate CommunicationsAlexander LennemannTel: +49 47 21 7 18 – 453E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.comPNE AGHead of Investor RelationsChristopher RodlerTel: +49 40 879 33 – 114E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com