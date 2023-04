EQS-News: PNE nimmt Windpark Mansbach in Betrieb

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE nimmt Windpark Mansbach in Betrieb



24.04.2023 / 11:30 CET/CEST

Corporate News PNE nimmt Windpark Mansbach in Betrieb Fünf Windräder mit einer Gesamtleistung von 28,5 MW erweitern Eigenbetriebsportfolio

Weitere Windparks für den Eigenbetrieb in Bau und Bauvorbereitung Cuxhaven, 24. April 2023 Die PNE AG baut ihr Eigenbetriebsportfolio weiter aus. Im hessischen Mansbach (Gemeinde Hohenroda) ist nun ein weiterer Windpark in Betrieb gegangen. Die fünf Windenergieanlagen des Typs Nordex N 149 erreichen zusammen eine Leistung von 28,5 Megawatt (MW). Mit dem Ökostrom, den die Anlagen erzeugen werden, können rein rechnerisch rund 13.400 Vier-Personenhaushalte versorgt werden. Der Umwelt wird so jährlich ein Kohlendioxidausstoß von rund 25.800 Tonnen erspart. Es ist unser Ziel als Clean Energy Solutions Provider, also als Anbieter für saubere Energielösungen, die Anzahl der Windparks, die wir als unabhängiger Stromerzeuger selbst betreiben, kontinuierlich steigern. Bis Ende 2027 sollen Windparks und Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 1.500 MW/MWp in Betrieb oder in Bau sein, sagt Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. Mit dem neuen Windpark erhöht sich die Leistung der Windparks im Eigenbetrieb der PNE-Gruppe auf 349,5 MW. Über die PNE-Gruppe Die international tätige PNE-Gruppe ist im SDAX gelistet und mit den Marken PNE und WKN einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sie sich zu einem Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie weiterentwickelt. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs. Neben der Projektentwicklung gewinnt die Stromerzeugung mit eigenen Windparks zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus sind Photovoltaik, Speicherung und Dienstleistungen Teil des Angebotes. Die PNE beschäftigt sich dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen. Kontakt: PNE AG

Leiter Unternehmenskommunikation

Alexander Lennemann

Tel: +49(0) 47 21 7 18 - 453

Fax: +49(0) 47 21 7 18 - 373

E-mail: alexander.lennemann@pne-ag.com



