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02.11.2026 11:11:13

EQS-News: PNE verkauft weiteres Photovoltaikprojekt in Südafrika

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges
PNE verkauft weiteres Photovoltaikprojekt in Südafrika

02.11.2026 / 11:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

PNE verkauft weiteres Photovoltaikprojekt in Südafrika

  • Das Projekt hat eine Leistung von 250 MW
  • Weiterer Erfolg im dynamischen südafrikanischen Markt

Cuxhaven, 2. November 2026 - Die PNE-Gruppe setzt ihre erfolgreiche Projektentwicklung in Südafrika fort. Das Unternehmen hat kürzlich den Verkauf eines weiteren großen Photovoltaikprojekts in der Provinz Free State mit einer geplanten Nennleistung von 250 MW an einen bedeutenden unabhängigen Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) aus Südafrika abgeschlossen.

PNE South Africa wird das Projekt auch nach dem Verkauf weiterentwickeln und den Investor bis Financial Close bei der Projektentwicklung unterstützen.

„Mit dem Verkauf dieses strategisch wichtigen Photovoltaikprojekts setzen wir unsere Projektentwicklung in Südafrika konsequent fort. Der Abschluss zeigt, dass unsere Teams vor Ort attraktive Projekte in internationalen Wachstumsmärkten entwickeln und erfolgreich vermarkten können. Gleichzeitig bleiben wir dem Projekt verbunden und bringen unsere Expertise in der weiteren Projektentwicklung ein“, sagt Roland Stanze, COO der PNE AG. „Die Transaktion unterstreicht zudem unsere Fähigkeit, aus unserer umfangreichen Projektpipeline kontinuierlich Werte zu realisieren und Projekte zum passenden Zeitpunkt zu veräußern.“

Südafrika ist ein bedeutender internationaler Markt für PNE. Zum Stand Juni 2026 umfasste die Projektpipeline der PNE-Gruppe dort rund 2.000 MW Photovoltaik sowie rund 2.800 MW Windenergie.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

 

Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3, DE000A460J75
WKN: A0JBPG, A30VJW, A460J7
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200KEHI6OQSGGN373
EQS News ID: 2426466

 
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2426466  02.11.2026 CET/CEST

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