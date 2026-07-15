EQS-News: POB AG lädt nach erfolgreichem Debüt am Fremdkapitalmarkt zum zweiten quartalsweisen Roundtable ein

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POB AG lädt nach erfolgreichem Debüt am Fremdkapitalmarkt zum zweiten quartalsweisen Roundtable ein



15.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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POB AG lädt nach erfolgreichem Debüt am Fremdkapitalmarkt zum zweiten quartalsweisen Roundtable ein

Erste Tranche der 10-%-Wandelschuldverschreibung 2026/2031 mit einem Volumen von über 400 Tsd. Euro erfolgreich platziert, wobei Vorstand und Aufsichtsrat über die Hälfte zeichnen

Wandelschuldverschreibung seit 29. Juni 2026 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar

Qualitativer virtueller Q2-Investoren-Roundtable mit Unternehmens-Update und Thema „Agentic AI in Prozess und Projekt“ am Dienstag, den 21. Juli 2026 um 11:00 Uhr

Mannheim, 15. Juli 2026 – Die KI-fokussierte Beteiligungsholding POB AG (vormals Performance One AG, ISIN: DE000A12UMB1) hat den Einstieg in den Fremdkapitalmarkt mit ihrer 10-%-Wandelschuldverschreibung 2026/2031 (ISIN: DE000A46ZZB0) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1,25 Mio. Euro erfolgreich vollzogen. Die Wandelschuldverschreibung ist seit dem 29. Juni 2026 im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Rahmen der ersten Tranche konnte mit über 400 Tsd. Euro bereits rund ein Drittel des maximalen Emissionsvolumens platziert werden. Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat haben sich im Umfang von über 50 % des Volumens an der Emission beteiligt und damit ihr Vertrauen in die langfristige Entwicklung der Gesellschaft unterstrichen.

Die nun gestartete Platzierung der zweiten Tranche richtet sich sowohl an bestehende als auch an neue Investoren. Interessierte Anleger können die Wandelschuldverschreibung weiterhin über den auf der Unternehmenswebseite https://pob.ag/wandelanleihe/ verfügbaren Zeichnungsschein zeichnen. Parallel bietet die BankM AG die Wertpapiere im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren an.

Mit den Mitteln aus der Emission verfolgt die POB AG das Ziel, ihre Finanzierungsstruktur weiter zu diversifizieren, die Kapitalstruktur der Beteiligungsholding zu optimieren sowie zusätzliche finanzielle Flexibilität für Wachstumsinitiativen und Investitionen der Tochtergesellschaften in den Bereichen E-Health, Digital Services und Künstliche Intelligenz zu schaffen. Clemens Wohlmuth, CFO der POB AG: „Das erfolgreiche Debüt am Fremdkapitalmarkt ist für uns ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer breiter aufgestellten Finanzierungsstruktur. Dass sich neben unseren Aktionären auch Vorstand und Aufsichtsrat mit eigenem Kapital beteiligt haben, unterstreicht die gemeinsame Überzeugung von der langfristigen Entwicklung der POB AG. Der erfolgreiche Platzierungsauftakt sowie die Börsennotierung der Wandelschuldverschreibung geben uns Rückenwind für die nun gestartete zweite Tranche. Sie soll uns zusätzlichen Handlungsspielraum eröffnen, um die Wachstumschancen unserer Beteiligungen konsequent zu nutzen.“

Virtueller Investoren-Roundtable mit Fokus auf KI-Agenten

Die POB AG setzt auch ihre quartalsweisen qualitativen virtuellen Investoren-Roundtables fort. Neben einem aktuellen Überblick über die Geschäftsentwicklung steht dieses Mal das Thema „Agentic AI in Prozess und Projekt“ im Mittelpunkt. Denis Lademann, Vorstand der POB AG: „Wir werden aufzeigen, wie wir mit den KI-Modellen von Anthropic und Co. in unserer Beteiligung Performance One Prozesse verändern, verschlanken und automatisieren. In einem zweiten Teil zeigen wir, wie in einem Kundenprojekt der Beteiligung BrainNova per Agentic AI Bestellprozesse zu Kunden und Lieferanten automatisiert werden. Weiterhin planen wir ein Keynote-Interview mit einem AI-Experten.“

Der virtuelle Investoren-Roundtable findet am Dienstag, den 21. Juli 2026, um 11:00 Uhr statt und wird von der CapSolutions GmbH moderiert. Die Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: https://us02web.zoom.us/meeting/register/42gVbyNPQFyMsSfeI14P4A

Pressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211/17804720

frank.ostermair@ir4value.de

linh.chung@ir4value.de





Über die POB AG

Mit der erfolgreichen strategischen Neuausrichtung und Umfirmierung zur POB AG (vormals Performance One AG) positioniert sich das Unternehmen als fokussierte Beteiligungsholding mit klarem Schwerpunkt auf wachstumsstarken digitalen Geschäftsmodellen. Die neue Struktur sorgt für eine klare organisatorische und rechtliche Trennung der Geschäftsbereiche in eigenständige Tochtergesellschaften und schafft damit mehr Transparenz über deren Wert und Entwicklung. Zudem bietet die neue Unternehmensstruktur zusätzliche strategische Flexibilität für weiteres Wachstum und potenzielle Transaktionen.

Die operativen Aktivitäten sind in drei Einheiten gebündelt: Die Performance One GmbH verantwortet die etablierten Digital-Services unter der Marke „Performance One“, die E-Health Evolutions GmbH adressiert mit ihrer holistischen Mental-Health-App „Health & Harmony Hub“, deren ZPP-zertifizierten Kurs und starken Partnerschaften den Digital-Health-Markt und die BrainNova GmbH bündelt sämtliche KI-Aktivitäten und KI-Produkte. In dieser klar strukturierten Aufstellung steuert die POB AG ihre Beteiligungen aktiv und schafft die Grundlage für nachhaltige Wertsteigerung und Skalierung.

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