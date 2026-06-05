EQS-News: POB AG schafft mit der Emission einer Wandelschuldverschreibung neue Wachstums- und Finanzierungsperspektiven

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POB AG schafft mit der Emission einer Wandelschuldverschreibung neue Wachstums- und Finanzierungsperspektiven



05.06.2026 / 10:01 CET/CEST

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POB AG schafft mit der Emission einer Wandelschuldverschreibung neue Wachstums- und Finanzierungsperspektiven

Bezugsfrist für bestehende Aktionärinnen und Aktionäre beginnt am Freitag, den 5. Juni 2026

Wandelschuldverschreibung bietet eine jährliche Verzinsung von 10% mit halbjähriger Auszahlung

Virtueller Roundtable für interessierte Investoren am Mittwoch, 10. Juni, um 11 Uhr

Mannheim, 5. Juni 2026 – Die KI-fokussierte Beteiligungsholding POB AG (vormals Performance One AG, ISIN: DE000A12UMB1) begibt eine Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1,25 Mio. Euro. Ziel ist es, die Kapitalstruktur der Beteiligungsholding für E-Health, Digital Services und KI-Anwendungen zu optimieren, finanzielle Flexibilität zu schaffen sowie den Handlungsspielraum der Tochtergesellschaften bezüglich laufender Projekte und Investitionsvorhaben zu erhöhen.

„Mit der Wandelschuldverschreibung gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt, nachdem wir die strukturelle Neuaufstellung zur schlanken Beteiligungsholding im vergangenen Jahr operativ umgesetzt hatten. Wir stärken damit nicht nur die Handlungsoptionen der Gesellschaft als Beteiligungsholding, wir schaffen auch neue Wachstumsinitiativen für die Tochtergesellschaften“, sagt Denis Lademann, Vorstand der POB AG.

Für bestehende Aktionäre und Aktionärinnen gibt es ein Bezugsangebot, welches am Freitag, den 5. Juni, beginnt und bis zum 19. Juni 2026 läuft. Zudem gibt es ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung, wo gegebenenfalls nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnete Schuldverschreibungen weiteren interessierten Investoren zur Zeichnung zum Bezugspreis angeboten werden.

Die Wandelschuldverschreibung 2026/2031 bietet Investoren eine jährliche Verzinsung von 10 % bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Laufzeit beginnt am 29. Juni 2026 und geht bis zum 28. Juni 2031. Der Wandlungspreis wurde auf 2,50 Euro je Aktie festgelegt. „Der Wandlungspreis liegt spürbar über dem aktuellen Aktienkurs und nach unserer Meinung dennoch weiterhin deutlich unter den aggregierten Bewertungen unserer Beteiligungen. Damit bieten wir Investoren nach unserer Einschätzung mit der Wandelanleihe eine attraktive Kombination aus guter Verzinsung und dem Potenzial, an einer Wertsteigerung der Aktie teilzuhaben, so Clemens Wohlmuth, CFO der POB AG.

Interessierte Investoren können Kaufanträge mittels Zeichnungsschein auf der Unternehmenswebseite https://pob.ag/wandelanleihe/ abgeben. Die Emission wird von der BankM AG begleitet und das Wertpapier soll anschließend in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des Unternehmens.

Investoren, die an einer Zeichnung der Wandelschuldverschreibung interessiert sind, bietet der Vorstand der POB AG am Mittwoch, den 10. Juni 2026, um 11:00 Uhr einen virtuellen Roundtable zu weiteren Details der Emission und Informationen zum Geschäftsverlauf.

Der Roundtable findet auf der Plattform von Airtime statt und eine Anmeldung erfolgt hier: https://www.appairtime.com/event/29f65598-9d36-4989-976b-3288c163a28a

Pressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

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0211/17804720

frank.ostermair@ir4value.de

linh.chung@ir4value.de

Über die POB AG

Mit der Umfirmierung zur POB AG (vormals Performance One AG) und der konsequent umgesetzten Neuausrichtung positioniert sich das Unternehmen als fokussierte Beteiligungsholding mit klarem Schwerpunkt auf wachstumsstarken digitalen Geschäftsmodellen. Die neue Struktur sorgt für eine klare organisatorische und rechtliche Trennung der Geschäftsbereiche in eigenständige Tochtergesellschaften und schafft damit mehr Transparenz über deren Wert und Entwicklung. Zudem bietet die neue Unternehmensstruktur zusätzliche strategische Flexibilität für weiteres Wachstum und potenzielle Transaktionen.

Die operativen Aktivitäten sind in drei Einheiten gebündelt: Die Performance One GmbH verantwortet weiterhin die etablierten Digital-Services unter der Marke „Performance One“, die E-Health Evolutions GmbH adressiert mit ihrer holistischen Mental-Health-App „harmony“, deren ZPP-zertifizierten Kurs und starken Partnerschaften den Digital-Health-Markt und die BrainNova GmbH bündelt sämtliche KI-Aktivitäten und KI-Produkte. In dieser klar strukturierten Aufstellung steuert die POB AG ihre Beteiligungen aktiv und schafft die Grundlage für nachhaltige Wertsteigerung und Skalierung.

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